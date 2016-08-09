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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tutuklu askeri öğrenci: Binbaşı bize "AKP terör örgütünün başı Erdoğan tutuklandı" dedi!

"Ayrılıp inmek isteyen varsa insin, kurşun bilin ki en yakınınızdan gelir"

09 Ağustos 2016 22:03

Can Bursalı

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişiminde Sabiha Gökçen Havalimanı’nın kontrolünü ele geçirmek için görevlendirilen askeri okul öğrencilerinden oluşan birliğin komutanının, emrindeki askerlere “AKP terör örgütü başı Recep Tayyip Erdoğan tutuklandı” dediği ortaya çıktı. 

Hava Harp Okulu’nda öğrenciyken darbe girişiminin ardından tutuklanan A.A.Ş., ifadesinde, eğitim için 13 Temmuz’da Yalova’ya gittiklerini, 15 Temmuz’da ise akşam 10.00’da ‘yat içtiması’ alındıktan 20 dakika sonra ‘tam techizat içtima’ emrinin verildiğini belirtti. 

 

"Ayrılmak isteyen bilsin, kurşun en yakınınızdan gelir"

 

Darbe girişimi sırasında öldürülen Binbaşı Ferhat Günay’ın oluşturduğu timle otobüse bindirildiğini anlatan A.A.Ş., aracın Sabiha Gökçen Havalimanı yönüne girdiği sırada Günay’ın darbe yapıldığını kendilerine bildirdiğini söyledi. Binbaşı Günay’ın görevi “Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki uçakların güvenliğini sağlamak” olarak açıkladığını belirten A.A.Ş., ifadesinde “Binbaşı Ferhat Günay bize ‘AKP terör örgütü başı Recep Tayyip Erdoğan tutuklandı. Ayrılıp inmek isteyen varsa insin, kurşun bilin ki en yakınınızdan gelir” dedi.

 

"Kimseyi hedef alarak ateş etmedim"

 

TEM Otoyolu Orhanlı gişelerinde yolun kapandığını, araçtan indiklerini ve çatışmanın başladığını anlatan A.A.Ş., çatışma sırasında kendisinin kimseyi hedef alarak ateş açmadığını ileri sürdü. 

Çatışmada binbaşı Ferhat Günay’ın MP-5 adı verilen otomatik tüfekle atış yaparken yaralandığını ancak çatışmaya devam ettiğini söyleyen A.A.Ş., halkın üzerlerine ‘vatan haini’ diyerek yürüdüğünü, bazı sivillerin kendilerine ateş açtığını aktardı. 

Çatışmanın ardından Üsteğmen Ceyhun Özak’la bazı sivillerin konuştuğunu ve üsteğmenin emriyle teslim olduklarını belirten A.A.Ş., kendisi hakkında yapılan suçlamaları kabul etmedi.

 

"Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı grupla bağlantılı kimseyi tanımıyorum"

 

A.A.Ş.’ye sorgusunda “Fethullah Gülen’in liderliğini yaptığı yapılanma hakkında neler bildiği, bu yapılanma ile irtibatının bulunup bulunmadığı” da soruldu.

A.A.Ş’nin soruya yanıtı şöyle oldu:

"Fethullah Gülen’in liderliğini yaptığı grupla ilişkim yoktur. Bu grubu medyadan biliyorum. Bu grupla bağlantılı olarak tanıdığım kimse yoktur."

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