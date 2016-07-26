Tutuklu asker babası: Oğlum FETÖ'ye üye olmuşsa, suçu varsa ipini ben çekeceğim

Siirt'te 15 Temmuz darbesi girişimine tepki göstermek amacıyla sürdürülen 'demokrasi nöbeti'ne katılan tutuklu asker yakınları, çocuklarının suçsuz olduklarını ileri sürdü. Tutuklanan Uzman Çavuş Rıdvan Taşkın’ın babası Halil İbrahim Taşkın, "Eğer oğlumun suçu varsa onun ipini de bana versinler. Yani suç derken FETÖ örgütüne üye olmuşsa ipini bana versin ben çekeceğim" dedi.

DHA'nın haberine göre; Siirt’te darbe girişimine karşı sürdürülen ‘Demokrasi Nöbeti’ne bu gece darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle kentte tutuklanan bazı askerlerin yakınları da katıldı.



Darbe girişiminde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan Siirt Eruh Jandarma Komando Tugayı’nda görev yapan Uzman Çavuş Rıdvan Taşkın’ın Gaziantep’ten gelen babası Halil İbrahim Taşkın, oğlunun darbe girişimiyle bir ilgisi olmadığını öne sürdü.

"Hiçbirisinin suçu yok"

Baba Taşkın, “15 Temmuz gecesi benim çocuğum burada Siirt Eruh Komando Tugayı’nda uzman erbaş olarak görev yapıyordu. Hiç birisinin suçu yok. O çocukları buraya getirip de halkla karşı karşıya getiren, devletle karşı karşıya getiren, valiliği kuşatan her kimse zaten duyduğumuz kadarıyla tutuklanmışlar.



Onları da idam etsinler iplerini de bana versinler ben çekeyim. Eğer oğlumun suçu varsa onun ipini de bana versinler. Yani suç derken FETÖ örgütüne üye olmuşsa ipini bana versin ben çekeceğim. Öyle bir şey yok hiçbir uzman çavuş da zerre kadar suç yok” dedi.

"Çocuklarımızı öne atıp kenara çekildiler"

Anne Kezban Taşkın ise, oğlunun suçsuz olduğunu savunarak, “Çocuklarımızı öne atıp suçlayıp kendileri kenara çekildiler. Yazık günah değil mi? Benim oğlumun suçsuz olduğunu biliyorum. Suçluların cezalarını keşke bize verseler biz onları cezalandırsak” dedi.

Anne Fatma Taşkın baygınlık geçirdi

Eşinin suçsuz yere tutuklu olduğunu savunmak amacıyla meydana gelen Uzman Çavuş Rıdvan Taşkın’ın eşi Fatma Taşkın hava sıcaklığının yüksek olması ve yaşadığı üzüntü nedeniyle baygınlık geçirdi. Taşkın’a orada bulunan sağlık ekipleri müdahale etti.