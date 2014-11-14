Tutuklu, ama unutulmadı



Çinli gazeteci Gao Yu, devlet kontrolündeki basın kuruluşlarında çıkan haberlere göre "çok gizli bir belgeyi yurtdışındaki bir kaynağa sızdırdığı" gerekçesiyle 24 Nisan 2014'ten beri cezaevinde tutuluyor. Gao, Çin'deki siyasi sisteme yönelik ağır eleştirileri nedeniyle daha önce de iki kez hapis cezası almıştı.

Gao'nun yabancı bir kaynağa ilettiği iddia edilen çok gizli belgenin ne olduğu ise bilinmiyor. Söz konusu belgenin Komünist Parti ile ilgili "9 numaralı belge" olabileceği tahmin ediliyor. Belgede Komünist Parti'nin karşı karşıya olduğu tehditlerin sıralandığı ve daha sıkı ideolojik bir rota belirlenmesi gerekliliğine yer verildiği kaydediliyor.

Avukatı yüksek tansiyon, kalp rahatsızlığı ve Meniere hastalığı bulunan Gao Yu'nun ilaçlarını aldığını ancak çok halsiz göründüğünü ve hapiste kaldığı süre boyunca en az 10 kilo kaybettiğini belirtti.

Elif Şafak'tan açık mektup

Gao Yu'ya uluslararası bağlamda büyük destek geliyor. Türk yazar Elif Şafak da Gao Yu'ya bir açık mektup gönderdi. Mektupta "Her ne kadar yüz yüze tanışamamış olsa da doğruluğunuz, dürüstlüğünüz, kelimelerinizin gücü ve Çin'in sınırlamalarına karşı sergilediğiniz benzersiz cesaretiniz beni derinden etkiledi. Bu dünya üzerinde, maruz kaldığınız haksız davranışların ve zorlukların farkında olan insanlar olduğunu bilmenizi isterim" ifadelerine yer veriliyor.

Deutsche Welle Genel Müdürü Peter Limbourg da Çinli yetkilileri Gao Yu konusundaki tutumlarıyla ilgili olarak ağır şekilde eleştirdi. Limbourg, Gao hakkında televizyon kanallarında yapılan suçunu itiraf ettiği yönündeki haberlerin insanlık onuruna aykırı olduğunu belirtti.

Çin devlet televizyonu, 70 yaşındaki gazeteci Gao Yu’nun “suçunu itiraf ederken” kaydedilmiş görüntülerini yayınlamıştı. Görüntülerde Gao Yu, “ulusal çıkarlara zarar verdiğini ve yasaları ihlâl ettiğini” kabul ediyordu. Gao daha sonra avukatı aracılığıyla söz konusu sözleri gözaltındaki oğlunun bırakılması için sarf ettiğini açıklamıştı.