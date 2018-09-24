Tutuklu Alman vatandaşı Kürt şarkıcıdan Merkel'e çağrı

24 Haziran'daki seçimlerde HDP'nin seçim kampanyasına gönüllü destek vermek üzere Edirne'de bulunduğu sırada tutuklanan Alman vatandaşı Kürt sanatçı Hozan Cane, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya ziyareti öncesi Almanya Başbakanı Angela Merkel'den yardım talep etti.

Gerçek ismi Saide İnaç olan Cane, Merkel'e yazdığı ve Alman haber ajansı dpa'da yayımlanan mektubunda Merkel'in Erdoğan ile yapacağı görüşme esnasında durumunu gündeme getirebileceğini söyledi. Cane mektubunda sağlık koşullarının yerinde olmadığını ve hapishanede sağlıklı bir şekilde beslenemediğini söyledi. Cane'nin ilk duruşması 26 Eylül Çarşamba günü görülecek.

"Örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanan Cane'nin avukatı, Canemüvekilinin nin tutuklanmasından iki gün sonra DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada Cane'nin tutuklanmasının ana gerekçesinin Cane'nin Şengal'deki Ezidilerle ilgili çektiği bir filmde Suriye'deki Kürt Halk Savunma Birlikleri (YPG) ve Suriyeli Kürtlerin partisi PYD'ye ait üniforma ve silahların görünmesi olduğunu söylemişti. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada İstanbul Başkonsolosluğu ve Edirne fahri konsolosunun Türk makamlarıyla temasa geçtiği belirtilmişti.

Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetiyle 27-29 Eylül arasında Almanya'ya iki günlük bir devlet ziyareti gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Başbakan Merkel ile iki defa bir araya gelecek.

DW,dpa/SSB,DÇÜ

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