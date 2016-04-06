Tutuklu akademisyen: Silivri'de iç çamaşırımıza kadar soyup aradılar, anüsümüze ışık tuttular

Güneydoğu'daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan ve tutuklu 3 akademisyenden biri olan Muzaffer Kaya, Metris Cezaevi’nde 5 gün kaldıktan sonra Silivri Cezaevi’ne nakledildiklerini belirterek, “Silivri’ye götürüldüğümüzde arama terörü yaşadık. Önce eşyamızı yere döktüler. Ardından üsstümüzdekileri yalnızca iç çamaşırlarımız kalacak şekilde çıkarttırdılar. Çok utanç vericiydi” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Avukat Ümit Altaş’ın Hukuk Politik dergisi için Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettiği ve konuştuğu Muzaffer Kaya açıklamalarda buldu. Kaya, cezaevine götürülmeden önce Savcı İrfan Fidan’ın evine götürüldüklerini belirterek, imzalanması gereken belgeleri kapıda beklediklerini söyledi. Kaya Metris Cezaevi’nden Silivriye nakilleri sırasında arama terörüne uğradıklarını belirterek, “Bütün eşyamızı yere yığdılar. Önce bizi arama odasına aldılar. Daha önce zaten elle aramışlardı. Üstümüzdekileri yalnızca iç çamaşırlarımız kalacak şekilde çıkarttırdılar. Çıkardığımız elbiseleri birkaç kez x-ray’den geçirdiler. Daha sonra ellerimizi ensemize koyup çömelmemizi ve öksürmemizi istediler. Cihazı anüsümüze tutup tarama yaptılar. Çok utanç vericiydi. Tüm itirazlarımıza rağmen bunun rutin, herkese yapılan işlem olduğunu belirterek devam ettiler” dedi. Arama işlemi sırasında kameraların da çekimde olabileceğini belirten Kaya, aramanın bir saat sürdüğünü ifade etti.