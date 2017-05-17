Tutuklu 2 üye, 8 bin başvuru; İnsan Hakları Komisyonu 8 ay sonra bugün toplanıyor

Darbe girişiminden sonra ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) kapsamında kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraçların, açığa alınmaların yaşandığı, gazetecilerin ve yüzlerce insanın cezaevlerine konulduğu, derneklerin gazetelerin kapatıldığı süreçte gözlerin çevrildiği Meclis İnsan Hakları Komisyonu 13 Ekim 2016 tarihli son toplantısından 8 ay sonra bugün ilk kez üyelerin katılımıyla çalışma yapacak. Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na 26. yasama dönemi başından yani 1 Kasım 2015'den bu yana 8.074 adet bireysel başvuru yapıldı. Bu başvuruların 2 bin 505'i cezaevleriyle ilgili. Ayrıca HDP'nin komisyon üyeleri Ayhan Bilgen ve Burcu Çelik Özkan tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor.

Komisyon, Başkanlık sunuşlarının ardından Cezaevi Alt Komisyonu tarafından hazırlanan Kırıkkale F Tipi, Eskişehir H ve T Tipi, İstanbul Çocuk Eğitimevi ile Ümraniye E ve T Tipi, Balıkesir L Tipi, Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu İnceleme Raporlarını görüşecek. Raporlar oylamaya sunulacak.

8.074 adet bireysel başvuru

Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na 26. Yasama Dönemi başından yani 1 Kasım 2015’den bu yana 8.074 adet bireysel başvuru yapıldı. Bu başvurulardan 7.648 adedi işleme alındı. İşleme alınan başvurulardan 3.967’si memuriyete ilişkin (göreve iade, mobbing), cezaevlerine ilişkin 2.505 başvuru (keyfi tutum ve işlemler, fiziki koşullar, nakil talepleri, kötü muamele, işkence, sağlık sorunları), 1811 başvuru ise yargıya ilişkin oldu. 204 başvuru ise komisyonun girişimde bulunması ve yerinde inceleme talebini oluşturdu. Yasal düzenleme talebi ve yasal düzenlemelerden şikayet 321 adet, 212 adet işleme alınmaya dilekçe, eğitimle ilgili 115, çeşitli sorunlar (asker hakları, işçi sorunları, kolluk şikayetleri, maddi talep, iş talebi gibi) 505 adet başvuru var.

CHP ve HDP, komisyon başkanlığına çeşitli tarihlerde olağanüstü toplantısı çağrısı yapmasına rağmen bir sonuç alamadı.

Başkanlığını AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun yerine getirdiği komisyon üyelieri şöyle: AKP İstanbul Milletvekili Fatma Benli, AKP Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AKP Ankara Milletvekili Vedat Bilgin, AKP Ankara Milletvekili Aydın Ünal, AKP Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AKP Antalya Milletvekili Atay Uslu, AKP Ardahan Milletvekili Orhan Atalay, AKP Bursa Milletvekili İsmail Aydın, AKP Isparta Milletvekili Sait Yüce, AKP İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, AKP İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, AKP Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu, AKP Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Mersin Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar, HDP Kars Milletvekili Ayhan Bilgen, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik, MHP İstanbul Milletvekili Atila Kaya ve MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy