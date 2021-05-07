Tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatılan Prof. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sosyal medyada hakkındaki 'Mehmet Ceyhan tutuklansın' etiketiyle ilgili olarak, "Ben 30 yıldır aşının önemini, bilimsel yaklaşımın önemini anlatıyorum. Bundan zarar gördüğünü düşünen bir kesim varsa onların yazdıkları, söyledikleri çöp kadar önemli değil benim açımdan" dedi. Prof. Ceyhan, CİMER'e şikayet edildiğini söyledi.

Prof. Dr. Ceyhan, Koronavirüs salgını ve aşılama ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterilerek, '#MehmetCeyhanTutuklansın' etiketiyle paylaşım yapılması ve hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin açıklama yaptı.