'Tutuklanma sürecinde doğru hareket ediliyor'

İsviçreli yetkililer, yönetmen Roman Polanski'nin, ABD'de 1977 yılında 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanması sürecinde doğru hareket edildiğini belirtti.



İsviçreli yetkililer, Roman Polanski'nin İsviçre'ye geleceği konusunda ABD'nin bilgilendirilmesi ve Polanski'nin tutuklanması sürecinin başlatılmasında prosedürlere göre hareket edildiğini söyledi.



İsviçre Adalet Bakanlığı sözcüsü Folco Galli, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, AP'nin ele geçirdiği elektronik postalardaki bilgilerin, aranan bir kişinin İsviçre'ye girişinin beklendiği zaman uygulanan polis prosedürleri olduğunu söyledi.



Galli, İsviçreli yetkililerin, yönetmenin bu ülkeye geleceğinin öğrenilmesinin ardından Amerikalı yetkililere Polanski'nin tutuklanma emrinin hala geçerli olup olmadığını sorduğunu, geçerli olduğun teyidini aldıktan sonra da bağlı olduğu anlaşmalar gereği yönetmenin tutuklanması için harekete geçildiğini kaydetti.



AP haber ajansının elde ettiği belgelerde, İsviçreli yetkililerin, Polanski'nin Zürih'e iner inmez tutuklanması sürecini başlattıkları belirtiliyor.



Polanski, ABD'de 1977 yılında 13 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz suçlamasıyla 26 Eylül'de, ödül almak için davet edildiği İsviçre'nin Zürih kentinde tutuklanmıştı.