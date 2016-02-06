'Tutuklandık'ın 2. bölümü yayında: Dündar ve Gül'ün ne Assange, ne Snowden, ne de Manning ile ilgisi var!

MİT TIR'larına ait görüntüleri haberleştirdikleri için casusluk suçlamasıyla tutuklanan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün tutukluluk süreçlerini anlatan "#Tutuklandık" belgesel serisinin ikinci bölümü yayınlandı.

Belgesel ikinci bölümünde "Kim Gazeteci?" "Kim Casus?" sorusunu soruyor. Belgeselde, hükümet üyelerinin ve bazı yazarların iddialarının aksine Can Dündar'ın Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, NSA üyesi Edwar Snowden ve ABD'ye ait gizli yazışmalarını sızdıran eski ordu mensubu Bradley Manning örnekleri ile ilgisinin olmadığı belirtiliyor.

İddianame önceki gün hazırlandı

Savcı Dündar ve Erdem için şu suçlamalarla ayrı ayrı bir kez ağırlaştırılmış müebbet, bir kez müebbet ve 30 yıla kadar hapis cezası istedi:

Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme,

Devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklama,

Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen yada tamamen engellemeye teşebbüs etme,

Silahlı terör örgütüne üye olmaksızın bilerek isteyerek yardım etme.

Davada ilk duruşma 25 Mart günü görülecek.