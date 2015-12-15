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#Tutuklandık belgeseli dört dilde yayında

Belgesel; Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak yayına girdi

15 Aralık 2015 10:44

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ve Ankara temsilcisi Erdem Gül'ün tutuklanmasına giden süreci inceleyen #Tutuklandık belgeselinin ilk bölümü Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak yayına girdi.

Cumhuriyet'in haberine göre  iki gazetecinin tutuklanmasına gerekçe gösterilen MİT TIR’ları haberinin yayımlanmasından Dündar ve Gül’ün Silivri’ye götürülmesine kadar geçen süreci inceleyen belgesel YouTube’da binlerce kişiye ulaştı. Cumhuriyet’te yayımlanan ve suçlamalara konu olan haberlerin yanı sıra başbakan ve cumhurbaşkanından gelen açıklamaların da yer aldığı belgesel yaşanan hukuksuzlukları tarihe not düşüyor. “Dündar ve Gül’ün özgürlük yolculuğunu” anlatan belgeselin önümüzdeki dönemde yine internet üzerinden yayımlanacak bölümlerinde de hukuki süreçteki gelişmeler ele alınacak.

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