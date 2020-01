Tutuklanan üniversiteli : Engelli olduğunu bilseydik darp etmezdik

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA\'da işitme engelli Agit Acun\'u (20) bindiği dolmuşta öldüresiye döven ve sevk edildikleri adliyede tutuklanan 4 üniversite öğrencisini olay sırasında durdurmaya çalışıp, araçtan indiren arkadaşları O.T., olayın yanlış anlaşılmadan kaynakladığını ileri sürdü. Tutuklanan şüphelilerden Ahmet Günsel\'in de ifadesinde kavgayı Agit\'in başlattığını söyleyip, \"Engelli olduğunu bilseydik darp etmezdik\" dediği öğrenildi.

11 Ocak\'ta saat 21.45 sıralarında şehir içi yocu taşıyan minibüsün içinde meydana gelen olayda, tekstil firmasında vardiyalı çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp hastaneye gitti. Daha sonra hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Agit Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından öldüresiye dövüldü. Saldırı anı, minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Olay anı görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis, saldırıyı gerçekleştiren Çukurova Üniversitesi\'nde okuyan İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri Ahmet Günsel (21), Çağrı Can Çay (21), Eğitim Fakültesi öğrencisi İsmail Kaçmaz (21) ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümü öğrencisi Ahmet Bedir\'i (20) yakaladı. Şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından \'birden fazla kişiyle vücutta kırık oluşturacak şekilde kasten yaralama\' suçlamasıyla sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

\'ALKOLLÜYDÜK, YÜKSEK SESLE KONUŞUYORDUK\'

Olayla ilgili 4 öğrenciyi engellemeye çalışan kişinin, arkadaşları Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi O.T. (23) olduğu anlaşıldı. Bilgi sahibi olarak ifadesi alınan O.T., kavganın yanlış anlaşılmadan kaynakladığını ileri sürdü. Arkadaşlarını engelleyip, araçtan indirdiğini belirten O.T. olayı şöyle anlattı:

\"Olay günü benim gibi üniversitede okuyan arkadaşlarım Ahmet Günsel, Ahmet Bedir, Çağrı Çan Cay ve İsmail Kaçmaz ile buluştum ve yemek yiyip alkol aldık. Daha sonra da eve gitmek için dolmuşa bindik. Bir süre sonra bir kişi dolmuşa bindi. Tam da İsmail Kaçmaz\'ın önüne oturdu. Dolmuş içerisinde 5 arkadaş birbirimizle konuşuyorduk. Biraz yüksek sesle konuşuyorduk sanırım alkollü olduğumuz için. Kaçmaz\'ın ön tarafına oturan arkadaş bundan dolayı bize dönüp dönüp bakmaya başladı. Bu nedenle bizim aramızdan biri kim hatırlamıyorum, \'Ne oldu?\' diye sordu. O şahısta el kol hareketi yaptı. Daha sonra da birden ayağa kalkıp el kol hareketi yapmaya devam etti. Ben o sırada bu kişinin işitme engelli olduğunu anladım. Bizden İsmail Kaçmaz, \'Tamam anladık\' der tarzında omzuna dokundu. Kaçmaz\'ın bu hareketini yanlış anlamış olacak ki arkadaşımız Ahmet Günsel\'e doğru yumruk salladı. Ahmet de bu şahsa doğru yumruk salladı. Sonra Çağan Can Çay ve Ahmet Bedir de ayaklandı ve vurmaya başladı. O an ben ve İsmail Kaçmaz kavgayı ayırmaya çalıştık. Dolmuş sürücüsü aracı durdurdu, araçta bulunan diğer vatandaşlar olaya karışmadı. Daha sonra biz arkadaşları dolmuştan aşağı indirdik. Dolmuş da yoluna devam etti. Olay bir anda gelişti bu şahsı tanımayız. Olayın görüntülerini sosyal medyada gördüm.\"

\'ENGELLİ OLDUĞUNU BİLSEK YAPMAZDIK\'

Tutuklanan şüphelilerden Ahmet Günsel, Agit Acun\'un engelli olduğunu bilmediklerini savundu. Günsel, ifadesinde, \"İsmini sonradan öğrendiğim Agit Acun\'un el hareketi üzerine İsmail Kaçmaz, \'problem nedir\' şeklinde omzuna dokundu. Daha sonra Acun bana doğru yumruk attı. Bunun üzerine Ahmet Bedir ve Çağrı Can Çay ile birlikte Acun ile kavga ettik. Arkadaşımız O.T. kavgaya hiç karışmadı. Engelli olduğunu sonradan öğrendim eğer engelli olduğunu bilseydim darp etmezdik. Ancak kavgayı o başlattı\" dedi.

\'İLK YUMRUĞU BEN ATTIM\'

Öldüresiye dövülen Agit Acun ise işaret dili tercümanı aracılığıyla verdiği ifadesinde olayda ilk yumruğu kendisinin attığını söyledi:

\"Kot fabrikasında çalışıyordum iş çıkışı eve gitmek için dolmuşa bindim. Dolmuşta giderken bir kişi sırtıma dokundu ve seslendi. İşitme engelli olduğum için el hareketi ile anlattım. Yanıma gelen kişi el hareketi yaptı ben de yumruk attım. Toplam 5 kişilerdi ama bana 3 kişi saldırdı. Beni öldüresiye dövdüler. O sırada dolmuşta başkaları da vardı ama kimse bana yardım etmedi. Beni dakikalarca dövüp kaçtılar. Beni dövenlerden şikayetçiyim.\"



