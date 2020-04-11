Twitter'da, gösterisinde Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözler söylediği gerekçesiyle tutuklanan stand-up'çı Emre Günsal'ın serbest bırakılması için kampanya başlatıldı. #EmreGünsalaÖzgürlük tagiyle yürütülen kampanyada Günsal'ın krononik solunum yolu rahatsızlığı olduğu ve Koronavirüs salgını nedeniyle cezaevine girmesinin tehlikeli olduğu belirtildi. Ayrıca tutuklama tedbirinin orantısız olduğu kaydedildi

Emre Günsal, stand-up gösterisinde Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Uluslararsı Af Örgütü Türkiye Kampanyalar ve İletişim Direktörü Tarık Beyhan Twitter'dan yaptığı açıklama Günsal'ın tutuklamasına tepki gösterdi. Gösterisinde Aleviler hakkında söyledikleri nedeniyle tepki çeken stand-up'çı Pınar Fidan'ı da hatırlatan Beyhan şunları söyledi:

"1 ay içinde 2. stand-upçı kitlelerce devletin önüne atıldı. İnsan hakları sicili oldukça sorunlu olan ülkemizde pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edilen günde, sadece komik olduğu için birisi sağlığı riske atılarak tutuklandı. Emre Günsal'ı serbest bırakın #emregünsal

Ülkede mizah Fıkralarla Türkiye seviyesinden bir tık üste çıkmaya başladığı günden beri dört bir elden mizaha savaş açıldı. Mizah tek, siz hepiniz. #EmreGünsalaÖzgürlük"

#EmreGünsalaÖzgürlük tagiyle atılan tweetlerden bir kısmı şu şekilde: