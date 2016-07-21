Tutuklanan savcının odasından cephane çıktı!

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Cumhuriyet Savcısı İlker Çetin'in adliyedeki odasında 18, evinde 4 olmak üzere 22 tabanca ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından darbe girişimine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Uşak'ta gözaltına alındıktan sonra bu sabah tutuklanan Çetin'in adliyedeki odasında ve evinde arama yapıldı.

Çetin'in adliyedeki odasında, üzerinde "ceza kararları", "hukuk kararları" yazılı iki karton koli içerisinde kitapların altına gizlenmiş 2'si Glock marka olmak üzere değişik çap ve markalarda 18 tabanca, 34 mermi ele geçirildi.

İlker Çetin'in evinde ise 4 tabanca ile 1 pompalı tüfek bulundu.

Silahlara kriminal inceleme için el konulurken, tabancaların ve tüfeğin ruhsatlı olduğu öğrenildi.

Çetin, 2012'de Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı iken adliye binasından 500 kilogram uyuşturucu çalınmasıyla ilgili soruşturma geçirmişti.