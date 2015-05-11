Tutuklanan savcı Takçı: Ey zalimler hukuk önünde ve Allah katında hesap vereceksiniz

MİT TIR'larının durdurulması ile ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan savcı Aziz Takçı, "Tamamen yasalara uygun olarak yaptığım bir görevden dolayı esir alındım. Ey zalimler gerek hukuk önünde gerek Allah katında çok feci hesap vereceksiniz" dedi.

Avukatı aracılığı ile açıklama yapan savcı Takçı, "Bu zulmün tetikçisi sözde hukukçulara, bu zulümlere bile bile destek olan ve ses çıkaramayanlara hakkımı helal etmeyeceğim" ifadesini kullandı.

Savcı Aziz Takçı'nın açıklaması şöyle:

Bugün, tamamen yasalara uygun olarak yaptığım bir görevden dolayı esir alındım. Esir alındım çünkü: Anayasa'nın 138. maddesi, 2802 Sayılı Hakimler Savcılar Kanunu'nun 88. maddesi gereğince tutuklanmam mümkün değilken bir zalimin verdiği talimat doğrultusunda, sorgulama adı ile oynanan bir tiyatro neticesinde hürriyetim elimden alındı.

Uzun zamandır ilk defa, gözümün nuru, helal lokma ile büyüttüğüm aslan parçalarından, onların kokularından, dünya ahiret hayat arkadaşımdan ayrı bırakıldım. Biliyorum ki onlar şimdi korku, endişe ve üzüntü yerine gurur duyuyorlar.

Ey zalimler, aslan parçalarımın başını okşayamadığım her gün için gerek hukuk önünde gerek Allah katında çok feci hesap vereceksiniz.

Hukuku askıya aldınız, yargı erkini oyuncak ettiniz. Kantarı çok fena bozdunuz. Bu bozuk kantar elbette sizi de tartacak. Sorguda yaptığım savunma, hakkınızda yazılacak olan iddianamenin önemli bir parçası olacak. Şimdiden o savunmayı okuyun ve savunmanızı hazırlayın. Esir miyim? Evet esirim. Müteessir miyim? Hayır değilim. Milyonlarca insanın yerinden yurdundan edildiği, yüzbinlercesinin öldüğü kirli bir savaşın kirli bir noktasını bilmeden ortaya çıkarmışım. Binlercesi ölen karagözlü çocukların yanında bu esaretten şikayet etmek doğru olmaz. Bende kendi adıma şikayetçi değilim.

Bugüne kadar yaptığım onca hizmetten sonra demek ki dinlenme zamanı gelmiş. Gözlerimi kapattığımda Suriyeli yetimlerin kara gözlerini görüyorum. Gözlerine bakabiliyorum. Allah'ım diyorum, beni bu mazlum, mağdur ve günahsızlarla birlikte yaz. N'olur kara sakallı canilerle birlikte yazma. Aslında bu kabul edilmiş bir dua. Herkes tercihini yaptı. Kimisi kara gözlü çocukların yanında, kimisi kara sakallı sahte müslüman canilerin ve katil Esad'ın yanında.

Görmek isteyenler için bütün deliller apaçık ortada. Hırsı ve içerisine düştüğü bataklıktaki çırpınışları sebebiyle gerçekleri göremeyenler, bundan sonra da göremezler. Onlar kısa zaman sonra hem bu dünyada hem de öbür dünyada tercihlerinin sonucu ile yüzleşecekler.

Ben şahsi günahlarımdan arınırken onlar biraz daha zulümlerini artıracaklar, artan zulümlerinde boğulacaklar.

Hakkımı helal edecek miyim? Elbette hayır. Kimlere mi? Bu zulmün emrini verenlere, bu zulmün emrine aracılık edenlere, bu zulmün tetikçisi sözde hukukçulara, bu zulümlere bile bile destek olanlara, bu zulümlerin yapılacağını bilerek bir oda uğruna, daha iyi bir iskemle uğruna, daha az çalışma uğruna, daha iyi bir şekilde çalışma uğruna zalimlere destek olanlara, zulmün karşısında ses çıkaramayanlara, hiç birisine hakkımı helal etmeyeceğim.

Selam olsun kendisini hukuk ve vicdan dışında hiç bir güç ile bağlı hissetmeyen meslektaşlarıma.

Aziz TAKÇI

Cumhuriyet Savcısı