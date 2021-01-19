Tutuklanan Rus muhalif lider Navalni'den destekçilerine 'sokağa çıkın' çağrısı

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Noviçok ile zehirlendikten sonra ilk kez ülkesine döndüğünde havalimanında gözaltına alınan ve çıkartıldığı mahkeme tarafından 30 gün hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif lider Aleksey Navalni, destekçilerine eylem yapma çağrısında bulundu.

Karardan kısa süre sonra bir video yayınlayan Navalni, "Sessiz kalmayın. Direnin. Benim için değil, kendiniz için sokaklar dökülün" dedi.

Navalni'nin bölgesel ağının başındaki Leonid Volkov, cumartesi günü Rusya genelinde protesto eylemleri düzenlenmesi için hazırlıkların başladığını söyledi.

Rusya federal cezaevleri hizmetleri kurumu FSIN, muhalif lideri 2014'te ertelenen cezasının şartlarını ihlal etmekten gözaltına aldıklarını duyurdu. Navalni, tutuklanmasının arkasında siyasi gerekçeler olduğunu ifade etti.

Navalni, 20 Ağustos'ta uçakta fenalaşıp Tomsk'ta hastaneye kaldırılmıştı. Navalni'nin müttefikleri muhalif liderin Avrupa'da tedavi görmesini istemişti.

Navalni, Charite Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde 24 gün geçirdi. Bu sürenin büyük bir bölümünde suni komadaydı. Hastane, Navalni'nin neyle zehirlendiğini tespit etmekte zorlanınca muhalif liderden alınan kan ve idrar örneklerini Münih'teki askeri laboratuvara gönderdi. Burada Navalni'nin Noviçok ile zehirlendiği tespit edildi.

Rus muhalif lider 23 Eylül'de taburcu edilmesinden bu yana Almanya'da fizik tedavi görüyordu. Navalni, pazar günü Rusya'ya dönmesiyle gözaltına alındı.