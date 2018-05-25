Tutuklanan rapçi Ezhel'in hesabından açıklama: Gayet iyi ve yüksek moralli

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği, kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanan ve 'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu'nun moralinin iyi olduğu belirtildi.

1990 Ankara doğumlu Ezhel’in Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Sercan’ın herkese çok selamı var, kendisi gayet iyi ve yüksek moralli. Destek veren herkese sevgilerini gönderiyor. Bu süreçte basında yer alan kötü niyetli ve asparagas haberleri dikkate almayınız. Gerektiğinde Ezhel resmi hesaplarından açıklama yapacağız. Yapılan yalan haberler hakkında hukuki haklarımızı saklı tutuyoruz” dendi.