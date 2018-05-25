Tutuklanan rapçi 'Ezhel'in ilk ifadesi

Şarkılarında uyuşturucuya özendirdiği, kullanımını kolaylaştırdığı iddiasıyla tutuklanan ve 'Ezhel' adıyla tanınan ünlü rapçi Sercan İpekçioğlu'nun emniyetteki ifadesinde "Suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım" dediği öğrenildi.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre, daha önce de benzer bir gerekçeyle gözaltına alınıp adli kontrolle serbest kalan Sercan İpekçioğlu'nun, yeni şarkılarında da benzer ifadelere yer verdiğinin belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi ve Kadıköy'de gözaltına alındı.

Emniyet’teki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilen İpekçioğlu'nun emniyette verdiği ifadede, "Müzikle uğraşıyorum. Youtube kanalında paylaştığım şarkılarda ve sosyal medya hesaplarımda kullandığım kelimeler ve fotoğrafların suç olduğunu bilmiyordum, pişmanım” dediği kaydedildi.