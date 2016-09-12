''Tutuklanan istihbaratçının evinden 'FETÖ'cüler için ifade taktikleri çıktı''

Darbe girişimi soruşturması kapsamında liderliğini Fethullah Gülen'in Gülen cemaati hakkında açılan adli ve idari soruşturmalarda nasıl ifade vermeleri gerektiğine ilişkin bir metin hazırladıği ortaya çıktı. 'FETÖ' soruşturmasında tutuklanan ve MOBESE’yi Türkiye’ye getiren ekipte yer aldığı için sistemin adındaki ‘B’yi temsil eden İstihbaratçı Basri Aktepe’de çıktığı iddia edilen belge “Cenab-ı Allah Ramazan gibi bir ömür yaşamayı ve bayram gibi bir ahirete kavuşmayı nasip etsin. Bayramınız mübarek olsun” ifadeleriyle son buluyor.

MOBESE’nin adında ‘B’ harfini temsil eden istihbaratçı Emniyet Müdürü Basri Aktepe, 'FETÖ' üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Aktepe, TİB’in kurucuları arasında yer almış, 2012’de MİT’e devredilen Türkiye’nin en geniş dinleme ağına sahip kurumu olan Genelkurmay Elektronik Sistemler (GES) Komutanlığı’nın başına geçmişti. 2012’de Başbakan Tayyip Erdoğan’ın ofisinde ‘böcek’leri bulan ekibin başında da Aktepe vardı.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, istihbaratçı Basri'nin evinden çıktığı ileri sürülen belge özetle şöyle:

İslam usul vurgusu

Kesinlikle çok kısa konuşmalı, ayrıntıya girmemeli akrabalarla ilgili açıklama yapılmamalıdır. Bunun kendisini ilgilendiren bir konu olmadığı söylenmelidir. Ancak bu konuda ailesine de bilgi verilmeli, nasıl ifade vermesi gerektiği konusunda yönlendirilmelidir.

Hiç kimseden talimat alınmadığı kesin bir şekilde vurgulanmalı.

Faizsiz bankacılık sistemi ile İslami usullere uygun bir bankada değerlendirme istediğinden, çalıştığı yere / evine vs. yakın olduğundan Banka Asya’ya para yatırdığını söylemelidir. İfadede mutlak suretle İslami usullere uygun bir banka olduğu ifadesi vurgulanmalıdır.

AİHM’e giderim deyin

Mal bildiriminde bulunmadığından ifadesi istenenler, durumlarına uyuyorsa paranın kendisine ait olmadığını hasta anne, baba, dede, amca vb yakınına ait olduğunu kendilerine sorulması halinde bunu teyit edebileceklerini belirtmelidir.

Suçtan elde edilmemiş olan ve helal bir şekilde (helal kısmı vurgulanmalı) emeği ile elde ettiği birikimini, herhangi bir bankaya yatırması nedeniyle hakkında soruşturma açılmayacağı, Bank Asya’ya yatırmış olması nedeniyle de soruşturma açılmayacağı belirtilmelidir.

Kişisel verileri bankadan illegal çıkartan, hesapları ile ilgili bilgileri paylaşan ve hukuki bir gerekçeye dayanmayan bu soruşturmaya imza atan herkesten davacı ve şikayetçi olunmalıdır. Yine İslami usullere uygun faizsiz bankacılık sistemine göre faaliyet gösteren bir bankaya para yatırılması nedeniyle hakkında bu idari/adli soruşturmayı yürütenlerin Anayasa’yı ihlal ettikleri belirtilerek AİHM’ye kadar başvuracağını belirtilmelidir.

TFF 1. Futbol Ligi’nin isim sponsorluğunu uzun yıllar Banka Asya’nın yapması, ligin adının Banka Asya 1. ligi olması, THY dahil birçok kamu kurum ve kuruluşunun mevduatının bulunması ifade edilebilir.