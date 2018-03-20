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Tutuklanan iki Yunan askeri için yeni takas iddiası

Türkiye'nin iki Yunan askerine karşılık 3 DHPK-C'linin iadesini isteyeceği öne sürüldü

20 Mart 2018 20:43

Türkiye sınırını geçtikleri gerekçesiyle tutuklanan iki Yunan askerleri teğmen Angelos Mitretodis ve uzman çavuş Dimitri Kuklacis karışılığında Türkiye’nin 15 Temmuz darbe girişiminde yer almakla suçladığı 8 askerin iadesini talep edeceği iddiasının ardından, Yunan askerleri hakkında yeni bir takas iddiası ortaya atıldı.

2 askere karşılık 3 DHKP-C’li

Hürriyet'ten Yorgo Kirbaki'nin To Vima gazetesinden aktardığına göre, 2 Yunan askerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen 7 Aralık’daki Atina ziyaretinden 1 hafta önce yakalanan 9 DHKP-C’liden 3’ü ile takas edilmeleri ihtimali olduğunu öne sürüldü. Resmi kaynaklardan iddia ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Türkiye, Yunan polisinin yakaladığı 9 DHKP-C üyesinden bugüne kadar 3’ünün iadesini istemişti. Atina İstinaf Hâkimler Konseyi DHKP-C üyeleri Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat ve Hazal Seçer”in “adil yargılanmayacakları, işkence görebilecekleri ve Türkiye’nin taleplerinde belirsizlikler bulunduğu” iddialarıyla iade edilmemelerini kararlaştırmıştı.

Yunanistan’da yargılanacaklar

Yunan polisi, DHKP-C’nin Atina’daki 3 ayrı hücre evindeki baskınlarda, patlayıcı imalatında kullanılan amonyum nitrat, kablolar ve masaüstü saatler ile 1 tabancadan başka, sahte kimlik, pasaport ve ehliyetler ele geçirmişti.
9 DHKP-C’li, terör örgütü üyesi olmak, terör amaçlı silah ve patlayıcı bulundurmak ve sahte evrak tanzim etmek gibi bir dizi suçlamalardan Yunanistan’da yargılanacak.

 

 

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