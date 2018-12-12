Tutuklanan Huawei CFO'su 10 milyon Kanada Doları kefaletle serbest bırakıldı

ABD’nin İran yaptırımlarını delme suçlamasıyla Kanada’da tutuklanan Çinli teknoloji şirketi Huawei'nin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun 10 milyon Kanada Doları kefaletle şartlı serbest bırakılmasına karar verildi.

Hakimin belirlediği kefalet şartlarına göre, Vancouver kentindeki evinde ikamet edecek, Mıng mahkemeye 7 milyonu nakit ve 3 milyonu gayrimenkul olmak üzere 10 milyon Kanada Doları'nı teminat olarak sunacak.

Lions Gate Risk Management Group adlı Kanadalı özel güvenlik şirketi tarafından sağlanan GPS alıcısını ayak bileğinde taşıyacak olan Mıng, şirket görevlilerinin kendisini 7/24 izlemesine ve gerekirse gözaltına almalarına izin verecek.

Mıng, tüm masraflarını kendi cebinden karşılayacağı özel güvenlik şirketince belirlenen bölgenin dışına çıkamayacak ve mevcut tüm pasaportlarını Kanadalı otoritelere teslim edecek.

Kefaret duruşmasının üçüncü gününde şartlı serbest kalmasına karar verilen Mıng’le ilgili olarak ABD hükümetinin 60 gün içinde iade talebinde bulunma hakkı var

Huawei'in sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve CFO'su Mıng Vancou, ABD'nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Washington yönetiminin talebi üzerine 1 Aralık'tan beri Vancouver'daki bir hapishanede tutuluyordu.