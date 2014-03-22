Tutuklanan hemzemin geçit görevlisinin babası: Oğlum kazadan sonra beni aradı

Merkez Akdeniz İlçesi Adanalıoğlu Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte 20 Mart'ta makinistler Hüseyin Erdem ve Mehmet Erkan yönetimindeki yolcu treninin, Fahri Kaya yönetimindeki minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, servis sürücüsüyle birlikte 5 kişi de yaralandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan makinistler, Cumhuriyet savcısı tarafından serbest bırakılırken, bariyerleri kapatmadığı iddia edilen hemzemin geçit görevlisi 1 çocuk babası Erhan Kılıç ise mahkemece tutuklandı.

Tolunay Duman’ın Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, tutuklanan hemzemin geçit görevlisi Erhan Kılıç’ın anne ve babası oğullarının 9 yıldır bu işi yaptığını ve işine sadık olduğunu belirterek, oğullarının kazada hatasının olmadığını iddia ettiler.



'Oğlum suçsuz'



Mersin'in Tarsus İlçesi'nde oturan Erhan Kılıç'ın babası Ziya Kılıç, oğlunun suçsuz olduğunu iddia etti. Oğlunun 9 yıldır Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda çalıştığını belirten baba Ziya Kılıç, kazanın hemen sonrasında oğlunun kendini telefonla aradığını belirtti. Baba Kılıç, "Ben Osmaniye'deydim ve oğlum aradı. 'Bir kaza oldu baba. Şoför beklemedi, bariyer inerken geçti, ışıklar da yanıyordu. Ben de bağırdım, bariyer inmeden altından geçti. İner inmez tren arkadan vurdu ve sürükledi. Şoför bariyer kapatmadan geçebileceğini düşünmüş olabilir. Hemen polisi arayıp bölgeden uzaklaştım. Yoksa beni öldürebilirlerdi' dedi. Mersin'e gelebileceğimi söyledim ama suçsuz olduğunu gelmeme gerek olmadığını söyledi. Biz oğlumun söylediklerine inanıyoruz. Oğlum suçsuzdur. Ölenlere rahmet, ailelerine sabır diliyorum" dedi.

Erhan Kılıç'ın annesi 61 yaşındaki Songül Kılıç ise oğlunun işine çok sadık olduğunu, 9 yıllık iş hayatında hiçbir kazaya sebebiyet vermediğini ve çalışırken herkesi ikaz ettiğini söyledi. Kazada ölenlerin ailelerine sabır dileyen anne Songül Kılıç şunları kaydetti: "Sürekli yanına gidiyordum; herkesi ikaz ediyordu. Yani 9 yıldan bu yana böyle bir şey olmadı, kaç kişiyi de, trenin altında kalıyordu, çekti benim oğlum kurtardı. Yani o da istemezdi böyle olmasını. Biz de çok üzgünüz. Kendi çocuğumu unuttum, ölenlere ağladım eşimle. Adamların canları yandı.