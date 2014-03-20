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Yaşam

Bakan Lütfi Elvan: Tren kazası hakkında adli ve idari tahkikat başlatıldı

Mersin'de yaşanan tren kazasının ardından Lütfi Elvan, Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve Zafer Çağlayan ile birlikte kazanın meydana geldiği alanda incelemelerde bulundu

20 Mart 2014 21:43

Hikmet Durgun

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki tren kazasıyla ilgili olarak, "Gerekli tahkikatlar başlatıldı, sürdürülüyor. İnceleme ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapmışlar, sonucunu hep birlikte bekleyeceğiz" dedi.

Bu sabah 10 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı tren kazası sonrası Mersin'e gelen Bakan Elvan, Tarsus'taki hastaneleri ziyaret ederek yaralılar hakkında bilgi aldı. Lütfi Elvan, hastane ziyaretinin ardından Vali Hasan Basri Güzeloğlu ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ile birlikte kazanın meydana geldiği Bağcılar hemzemin geçidinde incelemelerde bulundu.

TCDD yetkilileri ve İl Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Bahar'dan kazayla ilgili bilgi alan Elvan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kazada yakınlarını kaybedenlere başsağlığı dileyen Elvan, "Şu an itibariyle 10 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir, 5 yaralımız var. Onlardan ikisi hafif yaralı, diğer 3 yaralının durumuyla ilgili ise şuan için bir şey söylemek mümkün değil. Hastanelerimizde tedavileri sürüyor. Gereken ne ise yapılıyor. Bekliyoruz. Adli ve idari tahkikat başlatıldı. Gerekli incelemeler yapıldı. Biz de sonucunu bekliyoruz. Şu an için bizim herhangi bir şey söylememiz mümkün değil. Ölenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz" dedi.

Bakan Elvan, gazetecilerin, 'kazanın oluş şekli' ile ilgili bir sorusu üzerine ise, "Biraz önce de ifade ettiğim gibi, gerekli tahkikatlar başlatıldı, sürdürülüyor. İnceleme ekiplerimiz gerekli çalışmaları yapmışlar, sonucunu hep birlikte bekleyeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Öte yandan, kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, otopsi için Mersin Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna getirildi. Cenaze yakınları, hastane önünde yoğun kalabalık oluştururken, otopsi işlemlerinin de sürdüğü bildirildi. Mersin Valisi Hasan Basri Güzeloğlu da hastaneye gelerek, ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu.

 

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