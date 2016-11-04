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Tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ kimdir?

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınan Figen Yüksekdağ tutuklandı!

04 Kasım 2016 19:50

Gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınıp tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, çiftçilikle uğraşan Türk kökenli bir ailenin 10 çocuğundan dokuzuncusu olarak 9 Kasım 1971 tarihinde Adana'nın Ceyhan ilçesinde doğdu.

Adana Polis Koleji'nde okuduğu yıllarda sosyalist hareketle ilgilenmeye başladı ve İşçinin Yolu dergi çevresine katıldı. 18 yaşında bir sokak gösterisinde tutuklandı ve gözaltında kaldı. Sonrasında öğrenci evlerinde kaldı. 8 ay sonra İstanbul'a gelerek Özgür Gençlik çevresine katıldı.

Atılım gazetesinde birlikte çalıştığı Sedat Şenoğlu ile, Şenoğlu cezaevindeyken evlendi. Uzun yıllar kadın haklarıyla ilgili konularla ilgilendi. Atılım gazetesinde yayın kurulu üyesi olarak çalıştı ve Sosyalist Kadın dergisinin editörlüğünü yaptı. Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nin (ESP) genel başkanlığını da yapan Yüksekdağ, Haziran 2014'te HDP II. Olağan Kongresi sonunda partinin eşbaşkanı olarak seçildi.

Haziran 2015'teki ve akabinde gerçekleştirilen Kasım 2015'teki milletvekili genel seçimlerinde Van milletvekili seçildi.

HDP'li Figen Yüksekdağ'ın eski ülkücü olduğuna dair haberlerin yayınlanması üzerine bir açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ülkücülerin bir faydası olmuşsa mutluluk duyarım" dedi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü terör soruşturması kapsamında, daha önce çağrılmasına rağmen ifadeye gitmediği gerekçesiyle 4 Kasım 2016'da Ankara'daki evinde gözaltına alınan ve Diyarbakır'a gönderilen Yüksekdağ, burada çıkarıldığı 2. Sulh Ceza Hakimliği'nce aynı gün içerisinde tutuklandı.

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