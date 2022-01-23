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Tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan imam Twitter hesabını kapattı

23 Ocak 2022 14:55

Samsun'da imamlık yapan Vedat Aydın, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan Sedef Kabaş hakkında hakaret içeren paylaşım yaptı. 

Aydın, paylaşımlarının sosyal medyada eleştirilmesinin ardından Twitter hesabını kapattı. 

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