Tutuklanan gazeteci Sedef Kabaş hakkında hakaret içerikli paylaşım yapan imam Twitter hesabını kapattı

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Samsun'da imamlık yapan Vedat Aydın, sosyal medya hesabından cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklanan Sedef Kabaş hakkında hakaret içeren paylaşım yaptı. </p>\n<p>Aydın, paylaşımlarının sosyal medyada eleştirilmesinin ardından Twitter hesabını kapattı. </p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/01/1642939034883-f-jtih-1-i-xeaue-pns.jpg" alt width="372" height="785" /></p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/01/1642939061369-f-jtihbd-xeam-q-wu.jpg" alt width="318" height="671" /></p>\n</body>\n</html>