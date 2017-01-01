Tutuklanan Gazeteci Ahmet Şık, yılbaşı için uyarmıştı!

Noel Babanın kafasına silah dayayan afişler, tehditler, tarikat liderlerinin açıklamaları üzerine Cumhuriyet muhabiri Ahmet Şık, 21 Aralık 2016 tarihinde Twitter'daki sosyal medya hesabından, bir uyarı yapmıştı.

Medyatava'nın haberine göre, Şık, "Makaraya alınacak bir durum değil. Cübbeli'nin uyarıları, sürekli bir Noel vurgusu yapması dikkate değer. Tedbirli olmakta fayda var” diye yazmıştı.

Ahmet Şık, bir hafta sonra 29 Aralık sabahı gözaltına alındı ve ardından tutuklandı.

Cübbe Ahmet Hoca ne demişti?

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yılbaşı öncesi yılbaşı için şu mesajı paylaşarak tartışma yaratmıştı:

"Bir kişiyi bile olsun Allah için vazgeçirelim şu noeli kutlamaktan! Allah korusun iman gitti mi cehennemden ebedi çıkamayacak!

“Babanın katilinin bayram yaptığı günde bayram yapar mısın? Babanın katillerinin, dininin düşmanlarının kutlamalarına katılma. Noel kutlama!”

“Sen gavurların bayramını kutlarsan, Allah da başına kafirleri musallat eder!”

"Günahı, vebali aynıdır!"

Ünlü, İstanbul’da yılbaşını kutlayan insanları hedef alan terör saldırısına ilişkin olarak bir mesaj paylaştı. Ünlü, Twitter hesabından paylaştığı mesajda “Terör saldırısını ha ibadet yerinde yapmışsın, ha eğlence yerinde yapmışsın! Günahı vebali aynıdır!” dedi.