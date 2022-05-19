Tutuklanan eski Avcılar Belediye Başkanı Benli: Hedef ben değilim, CHP

Tutuklanan eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, yolsuzluk suçlamasına konu yapılan ihaleler hakkında, "İhalelerde herhangi bir sorun yoktu, bugün de yok. Kaldı ki ihale süreçlerine belediye başkanlarının müdahale yetkisi yok" diye konuştu.

Benli, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu'nun sorularını yanıtladı. "Örgütlü suça sokup, muhalefet belediyelerini terörle ilişkilendirmek için bu kurgu yapıldı" diyen Benli, "Dosyanın bugüne kadar bekletilip, seçim öncesi gündeme konması başka operasyonlar için zemin oluşturmak ve tepki ölçme maksatlı” dedi.

"Soruşturma, CHP’li belediye başkanı olduğum sürece ilişkin hazırlandı. Hedef ben değilim, CHP" diyen Benli, "Bu dosyalar, komşu belediyelerimiz dahil diğer CHP’li belediyeler için de hazırlandı” diye ekledi.

Beylikdüzü, Bakırköy, Silivri, Sarıyer, Aydın’ı saydı. Başka belediyelerde de operasyonların devam edeceğini düşündüğünü söyleyen Benli, şunları kaydetti:

"Erkan Karaarslan’ı FETÖ ile ilişkilendirip, belediyelerimizi de teröre kaynak sağlamakla suçluyorlar. Bu, Ergenekon, Balyoz kumpasları gibi hazırlanmış bir kumpas. Karaarslan, FETÖ’den beraat etmiş olmasına rağmen, algı operasyonlarına devam ettirmek için, hazırlanan bu dosyayı, 6 yıl sonra, seçim öncesi işleme koydular. Dosyada beni burada 1 dakika bile tutabilecek bir suç yok.

Karaarslan dosyası 6 yıldır basına düşmüş, bilinen tartışılan bir konu olmasına rağmen, bir kez bile ifadeye çağrılmadım. Düğmeye basılmış gibi, dosyamıza gizlilik kararı aldırılıp bir sabah evime arama ve gözaltı için polisler geldi. Basın, henüz bana bile okunmamış olan suçlamaları duyurdu. Masumiyet karinem ihlal edilip, adım suçlamalar eşliğinde geçirildi. 4 gün gözaltında kaldım ve bugüne kadar savcı karşısına çıkarılmadım. İfadem sadece Emniyet’te alındı. 4 gün sonunda, 11 kişi olarak, toptan hakim huzuruna çıkarıldık. Önceden verildiği belli tutuklama kararı okundu. Adil yargılanmayı bekliyorum."