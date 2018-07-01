Tutuklanan Eren Erdem: Ey havuz medyası, haddinizi bilin!

‘Silahlı terör örgütüne yardım’, ‘gizli tanığı deşifre etmek’, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal etmek’ iddialarıyla tutuklanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem, "CHP 'yi hedef haline getirmek için beni tutukladılar" dedi. "Bugün, adeta başlangıç olarak atılan manşetlerde, benim ile partim arasında olumsuz bir bağ varmış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır" diyen Erdem, "Ey havuz medyası, bizim aile içi tartışmalarımızdan size ekmek çıkmaz. Hepiniz haddinizi bilin" ifadesini kullandı.

CHP Gençlik Kolları'nın Silivri Cezaevi'nde düzenlediği destek açıklaması için de teşekkür eden Erdem, "Deniz Gezmiş'lerin yolundan yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Eren Erdem 'in avukatları aracılığıyla gönderdiği açıklama şöyle:

"Silivri’den herkese selamlar. Şu an Silivri’deyim ve tutukluyum. Savcının bile okumadığı anlaşılan, düzmece olduğu apaçık ortada olan ve hükümete yandaş, yandaş gizli tanıklarla şekillenmiş bir iddianame nedeni ile burada tutuluyorum.

Tabii ki, burada olmamın gerçek sebebi, demokrasiye inanan ve insan haklarını savunan biri olmamdan kaynaklıdır. Tamamen siyasi olan bu davada elbette beraat edeceğim. Bu süre içerisinde, havuz medyası her türlü çirkefliği yapacak, konuşma imkanı olmayan bir hakkında türlü iftiralar düzecektir.

Bugün, adeta başlangıç olarak atılan manşetlerde, benim ile partim arasında olumsuz bir bağ varmış gibi gösterilmeye çalışılmaktadır.

Bunu yapanlara sesleniyorum:

Biz, iftiracı ve zavallı itirafçı ağabeylerinizin değil, davası için darağacına yürüyen Deniz Gezmişlerin yolundan gidiyoruz. Partim ailemdir. Her ailede olduğu gibi, benim ailemde de geçmişte tartışmalar olmuş olabilir. Zaten burada tutulmamın sebebi bellidir; Cumhuriyet Halk Partisi’ni hedef haline getirmek istiyorlar...

Ey havuz medyası, bizim aile içi tartışmalarımızdan size ekmek çıkmaz. Hepiniz haddinizi bilin.

Bu arada ilk iş olarak bir kettle aldım. Kaçak çayı da olsaydı, her şey güzel olurdu.

Silivri'den tüm yoldaşlara ve demokrasi mücadelesi verenlere selam olsun..."