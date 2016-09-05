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Tutuklanan dilbilimci Necmiye Alpay: Hâkim barış çabamı suç saydı

Özgür Gündem Yayın Danışma Kurulu üyesi Necmiye Alpay, 'örgüt üyeliği' suçlamasıyla tutuklanmıştı

05 Eylül 2016 10:17

Kendi rızası ile geldiği İstanbul Adliyesi’nden ‘kaçma şüphesi var’ denilip tutuklanarak çıkan Özgür Gündem Gazetesi Yayın Danışma Kurulu üyesi dilbilimci, yazar Necmiye Alpay, kendini tutuklayan hâkimin barış çabalarını suç saydığını söyledi.

Kapatılan Özgür Gündem Gazetesi’nin Yayın Danışma Kurulu üyesi olduğu için örgüt üyeliği iddiasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklanan dilbilimci, yazar Necmiye Alpay cezaevinden Cumhuriyet'ten Canan Coşkun'un sorularını yanıtladı.

Canan Coşkun'un haberi şöyle:

Alpay’ı tutuklayan İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği kararında ileride yapılacak yargılama sonunda verilebilecek muhtemel ceza miktarını gözönünde bulundurduğunu savunarak Alpay’ın serbest kalması halinde kaçacağını ileri sürmüştü. Delil toplama işleminin sürdüğünü kaydeden hâkimlik, Alpay’ın delilleri karartabileceğini, soruşturmaya konu eylemleri yeniden gerçekleştirebileceğini savunmuştu.

Alpay geçtiğimiz günlerde kendisiyle aynı gerekçelerle tutuklanan yazar Aslı Erdoğan ile aynı koğuşta olduğunu belirterek, “Cezaevi, tecrit koşulları Aslı’nın mücadelesi sayesinde daha iyiydi. Cezaevinde hak kullanımlarında gerileme var. Görüşler daha kısıtlı” diyor ve ekliyor, “Aslı, görüşmemize sevindi ama tutuklanmaya sevinmedi.”

 

Haksızlık duygusu

 

Gazetecilerin adliyede uğrak yerlerinden olan Basın Suçları Soruşturma Bürosu önünde henüz tutuklanmadan konuşma fırsatı bulduğum Alpay, tutuklamalara gerekçe gösterilen gazetenin Yayın Danışma Kurulu ile ilgili “sembolik ve bir kez bile toplanmayan bir kurul” demişti. Alpay bu gerekçeyle tutuklanmış olmasını ise “Haksızlığa uğramışlık duygusu” olarak değerlendiriyor.

Alpay’ı tutuklayan İstanbul 8. Sulh Ceza Hâkimliği kararında Alpay’ın serbest kalması halinde sözkonusu eylemleri tekrarlayabileceğini öne sürmüştü. “Bir dilbilimci olarak tekrarlamanızdan korktukları eylemler neler olabilir” diye sorduğumuz Alpay, “Yargıç barış çabalarımı suç sayıyor olabilir diyeceğim ama bu da akla aykırı” diye cevaplandırıyor sorumuzu.

Kendini tutuklamaya sevk eden Basın Suçları Bürosu savcılarından Umut Tepe’ye ifadesinde “Terör ve şiddet olmasın diye hep çabaladım” diyen Alpay, Dünya Barış Günü’nde tutukluluğunun ilk gününü yaşıyordu. Alpay, Dünya Barış Günü’ne tutuklu olarak girmesini ise “Ülkemizin neredeyse olağanlaşan hali” olarak değerlendiriyor.

 

12 Eylül'de de 3 yıl cezaevinde kalmıştı

 

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Necmiye Alpay doktorasını Paris Nanterre Üniversitesi’nde uluslararası iktisat alanında yaptı. Kısa süreli öğretim üyelikleri dışında, çevirmen, dil danışmanı ve yazar olarak çalışan Alpay, 2001-2011 yılları arasında Radikal gazetesinde yazdı. Mart 2008 tarihinde Milliyet gazetesinin aylık Kitap ekinde başladığı şiir konulu yazılarını sürdürüyor. Dilbilimci Alpay 12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrası 35 yaşındayken girdiği Mamak Cezaevi’nde 3 yıl kalmıştı.

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