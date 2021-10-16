Tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri: Ders kitapları hâlâ ulaştırılmadı; doktorun yazdığı ilaçlar verilmedi

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci’nin şikâyetiyle tutuklanan öğrenciler Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen 10 gündür Metris Cezaevi’nde. Özen, “Doktor ilaç yazdı ancak bugün 8’inci gün ve hâlâ ilacım verilmedi. Geceleri ağrıdan uyuyamıyorum” dedi.

Cumhuriyet’ten Tuğba Özer’e konuşan öğrencilerden Gök, “Tutuklama kararını beklemiyordum ancak içinde bulunduğumuz faşizm koşullarında çok da şaşırmadım” dedi. Özen de tutuklama kararını, “Çok şaşırmadık. Gözaltına alınmadan önce zaten hedef gösterildik ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından terörist ilan edildik. Zaten polis ve güvenlik tarafından sürekli bir takip vardı” diye değerlendirdi.

“Vegan olduğum için dilekçe verdim ancak buna rağmen etli yemek gönderiliyor”

Gök, cezaevindeki şartlarını, “Kitap okuyoruz, diğer mahkûmlarla sohbet ediyoruz. ‘Bir mahkûmun not defteri’ ismiyle günlük tutuyorum. Cezaevine geldiğimiz ilk günler aynı hücrede kalıyorduk. Şimdi bizi ayırdılar. Bu şekilde iletişimimizin kısıtlanması bizi daha çok üzdü. Vegan olduğum için dilekçe verdim ancak buna rağmen etli yemek gönderiliyor. Beslenme konusunda sıkıntı yaşıyorum. Ders kitaplarımız da hâlâ bize ulaştırılmadı. Onları bekliyoruz” diye anlattı.

Özen ise cezaevine girdiğinde kolunda bir sakatlık olduğunu, doktorun ilaç yazdığını ancak8 gün geçmesine karşın ilacın hâlâ gelmediğini söyledi, “Geceleri ağrıdan uyuyamıyorum” dedi.

"Suçsuz yere buradayız, yakın zamanda çıkıp mücadeleye devam edeceğiz"

Gök, “Haklı olduğumuzu biliyoruz. Suçsuz yere buradayız, yakın zamanda çıkıp mücadeleye devam edeceğiz. Mücadele umuttur” derken; Özen de, “Arkadaşlarımız morallerini yüksek tutsun. Elbet buradan çıkacağız. Suçumuz yok ve ceza almayacağımız en baştan belli. Tutuklamalar bizi yıldıramayacak. Çıktığımızda mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.