17 Nisan’da Bornova’da yapılan eylemin ardından gözaltına alınan, 21 Nisan’da gözaltı süresinin sonunda tutuklanan belgeselci Kazım Kızıl için imza kampanyası başlatıldı.

“Kazım Kızıl'a yöneltilen bu mesnetsiz suçlamaları kabul etmiyor, meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz” denilen kampanya için hazırlanan metin şöyle:

Devlet–sermaye ortaklığına karşı zeytinliklerini ve yaşam alanlarını savunan bir avuç Yırcalının hikayesini anlattığı "Ölmez Ağaç Yırca Direnişi" adlı belgeseli bir çok festivalde gösterilen, ezilenlerin sorunlarına tuttuğu kamerayla tanıdığımız arkadaşımız Kazım Kızıl, 17 Nisan günü şaibeli 16 Nisan anayasa referandumunu protesto eylemlerini takip ederken gözaltına alınmış ve 4 gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.

Tutuklama gerekçesinin attığı tweetler ile Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması olması, gözaltına alındıktan sonra geriye dönük suç isnadı oluşturulduğu izlenimi uyandırmaktadır. Çok açıktır ki bu tutuklamanın asıl nedeni şaibeli ve dolayısıyla gayrimeşru referandum sonuçlarına karşı yükselen haklı halk tepkisinin Kazım'ın kamerasından belgelenmesini ve bu sayede geniş kitlelere ulaşmasını engellemektir. Asıl infial yaratan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, bizlerin halk tepkisini belgelememiz değil, bu tepkiye sebep olan gayrimeşru referandum sonuçlarıyla ülkenin rejimini değiştirmeye yeltenenlerdir.

Kazım Kızıl’ın tutuklanmasını son dönemde muhalif sinemacıları, özellikle belgeselcileri hedef alan baskı ve sansür politikasının bir uzantısı olarak görüyoruz. Halen 150’den fazla gazetecinin hapiste tutulması, yabancı gazetecilere ajan muamelesi yapılması, haber merkezlerinin sabah operasyonlarıyla basılarak editörlerin derdest edilmesi gibi hukuk dışı uygulamalar, totaliter bir rejimin gerçeklerin açığa çıkmasını engelleme telaşından başka bir şey değildir.

Kazım Kızıl'a yöneltilen bu mesnetsiz suçlamaları kabul etmiyor, meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Ayrıca bilinmesini isteriz ki, bizler Türkiyeli belgeselciler ve gazeteciler olarak bu baskı ve hukuksuzluklara asla boyun eğmeyecek, yaşadığımız ülkenin gerçeklerini her ne şartta olursa olsun belgelemeye ve dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.

Kampanya destek olmak için tıklayın.

İmzacılar

A. Ayben Altunç

Ali Ergül

Aliye Uçar

Ahu Mısırlı

Ahu Öztürk

Ayça Çiftçi

Aysel Sağır

Ayşe Bengi

Ayşe Çetinbaş

Ayşen Günsu Teker

Aziz Akal

Bahriye Kabadayı Dal

Banu Güven

Berke Baş

Berke Göl

Bilge Taş

Bingöl Elmas

Bora Balcı

Can Candan

Can Dündar

C. Ceyda Kızıltuğ

Ceren Sözeri

Çağrı Sarı

Didem Ayberkin

Didem Şahin

Dilek Gökçin

Elif Akgül

Elif Ergezen

Elif İnce

Emel Çelebi

Enis Köstepen

Eren Vurmaz

Ergun Babahan

Ertuğrul Mavioğlu

Esra Özban

Esra Saydam

Eylem Şen

Evrim Baykondu

Evrim Kepenek

Fatih Polat

Fatin Kanat

Feryal Saygılıgil

Fırat Yücel

Funda Alp

Galip Deniz Altınay

Gaye Günay

Gökçe İnce

Gökhan Biçici

Güliz Sağlam

Güliz Karaoğlan Vural

Gülşen İşeri

Haluk Ünal

Handan Erdil

Hayko Bağdat

İlham Bakır

İlker Berke

İmre Azem

Kazım Gündoğan

Kemal Alptekin

Kıvanç Sezer

Korkut Akın

Kumru Başer

M. Cem Öztüfekçi

Medet Dilek

Mehveş Evin

Melis Birder

Meltem Akyol

Meltem Ulusoy

Mehmet Göcekli

Meral Candan

Merve Kayan

Metin Avdaç

Murat Bay

Murat Dural

Murat Utku

Mustafa Dok

Mustafa Ünlü

Nalan Sakızlı

Necati Sönmez

Nedim Hazar Bora

Nejla Demirci

Nesime Karateke

Nevin Sungur

Nezahat Gündoğan

Nur Elçik

Okan Önder

Oktay Altunnar

Oktay İnce

Orhan Eskiköy

Önder İnce

Öykü Aytulun

Özcan Vardar

Özge Çelikaslan

Özlem Turan

Pelin Başaran

Pelin Cengiz

Reyan Tuvi

Rojda Akbayır

Selen Çatalyürekli

Senem Aytaç

Seray Genç

Serdar Güven

Serdar Öztürk

Seren Yüce

Serpil Güler

Sevgi Saygı

Sevtap Yıldırım

Sibel Tekin

Sidar İnan Erçelik

Suat Eroğlu

Tahsin İşbilen

Tanju Gündüzalp

Tülay Dikenoğlu

Uğur Karadaş

Ümit Kıvanç

Vecdi Sayar

Volkan Yosunlu

Yavuz Baydar

Yıldız Bayazıt

Yunus Erduran

Yusuf Nazım

Yücel Ünlü

Zafer Ayden

Zeynep Dadak

Z. Tül Akbal Süalp

Zeynep Ünal

Zeynep Yüncüler

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