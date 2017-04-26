17 Nisan’da Bornova’da yapılan eylemin ardından gözaltına alınan, 21 Nisan’da gözaltı süresinin sonunda tutuklanan belgeselci Kazım Kızıl için imza kampanyası başlatıldı.
“Kazım Kızıl'a yöneltilen bu mesnetsiz suçlamaları kabul etmiyor, meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz” denilen kampanya için hazırlanan metin şöyle:
Devlet–sermaye ortaklığına karşı zeytinliklerini ve yaşam alanlarını savunan bir avuç Yırcalının hikayesini anlattığı "Ölmez Ağaç Yırca Direnişi" adlı belgeseli bir çok festivalde gösterilen, ezilenlerin sorunlarına tuttuğu kamerayla tanıdığımız arkadaşımız Kazım Kızıl, 17 Nisan günü şaibeli 16 Nisan anayasa referandumunu protesto eylemlerini takip ederken gözaltına alınmış ve 4 gün sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır.
Tutuklama gerekçesinin attığı tweetler ile Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması olması, gözaltına alındıktan sonra geriye dönük suç isnadı oluşturulduğu izlenimi uyandırmaktadır. Çok açıktır ki bu tutuklamanın asıl nedeni şaibeli ve dolayısıyla gayrimeşru referandum sonuçlarına karşı yükselen haklı halk tepkisinin Kazım'ın kamerasından belgelenmesini ve bu sayede geniş kitlelere ulaşmasını engellemektir. Asıl infial yaratan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, bizlerin halk tepkisini belgelememiz değil, bu tepkiye sebep olan gayrimeşru referandum sonuçlarıyla ülkenin rejimini değiştirmeye yeltenenlerdir.
Kazım Kızıl’ın tutuklanmasını son dönemde muhalif sinemacıları, özellikle belgeselcileri hedef alan baskı ve sansür politikasının bir uzantısı olarak görüyoruz. Halen 150’den fazla gazetecinin hapiste tutulması, yabancı gazetecilere ajan muamelesi yapılması, haber merkezlerinin sabah operasyonlarıyla basılarak editörlerin derdest edilmesi gibi hukuk dışı uygulamalar, totaliter bir rejimin gerçeklerin açığa çıkmasını engelleme telaşından başka bir şey değildir.
Kazım Kızıl'a yöneltilen bu mesnetsiz suçlamaları kabul etmiyor, meslektaşımızın bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Ayrıca bilinmesini isteriz ki, bizler Türkiyeli belgeselciler ve gazeteciler olarak bu baskı ve hukuksuzluklara asla boyun eğmeyecek, yaşadığımız ülkenin gerçeklerini her ne şartta olursa olsun belgelemeye ve dünyaya duyurmaya devam edeceğiz.
Kampanya destek olmak için tıklayın.
İmzacılar
A. Ayben Altunç
Ali Ergül
Aliye Uçar
Ahu Mısırlı
Ahu Öztürk
Ayça Çiftçi
Aysel Sağır
Ayşe Bengi
Ayşe Çetinbaş
Ayşen Günsu Teker
Aziz Akal
Bahriye Kabadayı Dal
Banu Güven
Berke Baş
Berke Göl
Bilge Taş
Bingöl Elmas
Bora Balcı
Can Candan
Can Dündar
C. Ceyda Kızıltuğ
Ceren Sözeri
Çağrı Sarı
Didem Ayberkin
Didem Şahin
Dilek Gökçin
Elif Akgül
Elif Ergezen
Elif İnce
Emel Çelebi
Enis Köstepen
Eren Vurmaz
Ergun Babahan
Ertuğrul Mavioğlu
Esra Özban
Esra Saydam
Eylem Şen
Evrim Baykondu
Evrim Kepenek
Fatih Polat
Fatin Kanat
Feryal Saygılıgil
Fırat Yücel
Funda Alp
Galip Deniz Altınay
Gaye Günay
Gökçe İnce
Gökhan Biçici
Güliz Sağlam
Güliz Karaoğlan Vural
Gülşen İşeri
Haluk Ünal
Handan Erdil
Hayko Bağdat
İlham Bakır
İlker Berke
İmre Azem
Kazım Gündoğan
Kemal Alptekin
Kıvanç Sezer
Korkut Akın
Kumru Başer
M. Cem Öztüfekçi
Medet Dilek
Mehveş Evin
Melis Birder
Meltem Akyol
Meltem Ulusoy
Mehmet Göcekli
Meral Candan
Merve Kayan
Metin Avdaç
Murat Bay
Murat Dural
Murat Utku
Mustafa Dok
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Nalan Sakızlı
Necati Sönmez
Nedim Hazar Bora
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Nevin Sungur
Nezahat Gündoğan
Nur Elçik
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