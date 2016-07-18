Tutuklanan albayın doktor eşi darbe protestosunda:Eşim demokrasiye inanır

Karabük’te sağlık çalışanları darbe girişimini protesto etti, şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Protestoda, darbe girişiminin ardından tutuklanan Safranbolu 125’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan’ın eşi anestezi doktoru İlkay Arıcan da yer aldı. Arıcan, "Eşim darbeye karşı, demokrasiye inanan bir insandır. Bunu yaşadığımıza çok üzgünüz" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Bülent Diktepe'nin haberine göre, Safranbolu 125’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanı İstihkam Kurmay Albay Sedad Arıcan’ın eşi Dr. Arıcan, protestoda yer aldığını çünkü olayın vehametinin farkında olduğunu ve olaylardan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi. Eşinin, kendisine Karabük Sıkıyönetim Komutanı olduğuna ilişkin verilen görevi anlamadığını hatta şaşırdığını söyleyen Dr. İlkay Arıcan, şöyle konuştu :

"Valiyi arayıp 'Emrinizi bekliyorum’ demiş"

"Eşim, ’Acaba İl Jandarma Komutanı yıllık izinde. Bunun için mi? Burada en kıdemli ben miyim? Ya da neden sıkı yönetim, nedir bu anlayamıyorum’ dedi. Sonra kendisinden öğrendiğime göre, kendi ekibini toplamış. ’Arkadaşlar biz böyle bir şeye eşlik etmeyiz. Biz millet için, vatan için buradayız ve hiçbir manevramız olmayacak’ demiş. Daha sonra sayın valimizi aramış. ’Ben millet için, vatan için, devlet için buradayım. Hiçbir hareketim olmayacaktır. Emrinizi bekliyorum’ demiş. Valimiz de kendisine teşekkür etmiş ve makamına çağırmış. Karabük’te hiçbir askeri manevra olmadı. Daha sonra kendisini aradığımda ulaşamadım. Sonra sabaha karşı olayın değiştiğini öğrendim, çok üzgünüm."

"Bana ’Dışarıda ne oluyor?’ diye soruyor"

Eşine inandığını ifade eden Arıcan, "Onun isminin neden verildiğini bilmiyorum, kendisi de bilmiyor. O yüzden çok üzgün. 2 gündür gözaltındaydı. Bana, ’Dışarıda ne oluyor?’ diye soruyor, ben de ’Çok kişi ölmüş, tanklar insanların üzerine gitmiş, meclis bombalanmış’ dedim. O da bunun üzerine çok üzüldü. Kendisi darbeye karşı, demokrasiye inanan bir insandır. Buna yaşadığımıza çok üzgünüz. Benim isteğim eşimin masumiyetinin kanıtlanması." ifadelerini kulladı.