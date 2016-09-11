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15 Temmuz Darbe Girişimi

Tutuklanan 2 Yargıtay üyesi ile 17 hâkim ve savcı serbest

Kararda bazı şüphelilerin sağlık durumlarının, bazılarının da delil durumlarının değerlendirildiği bildirildi

11 Eylül 2016 22:30

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tutuklanan 2 Yargıtay üyesi ile 17 hâkim ve savcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, darbe girişiminden sonra tutuklanan yargı mensuplarının dosyalarını incelemeye aldı. Yapılan incelemeler neticesinde Cumhuriyet Savcısı tarafından, toplam 19 yargı mensubunun tutuksuz yargılanmak üzere tahliyeleri talep edildi.

Talebi değerlendiren Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Yunus Süer, aralarında Yargıtay 1. Hukuk Dairesi Üyesi Nurettin T, Yargıtay 5. Hukuk Dairesi Üyesi Özcan A. ile 17 hâkim ve savcının tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Kararda, bazı şüphelilerin sağlık durumlarının, bazı şüphelilerin ise delil durumlarının değerlendirildiği öğrenildi.

 

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