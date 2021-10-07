Tutuklamaların protesto edileceği Boğaziçi Üniversitesi'nde 6 öğrenci gözaltına alındı

Rektörlük binası önündeki eylemler nedeniyle gözaltına alınmalarının ardından dün tutuklanan 2 arkadaşları için Güney Kampüs önünde açıklama yapmak isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine müdahale edildi. Polis, öğrenciyi gözaltına aldı.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Melih Bulu'nun ardından rektörlüğe atadığı Prof. Dr. Naci İnci'ye karşı eylemler devam ederken, pazartesi günü 10 öğrenci gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan öğrencilerin bazıları ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 7 öğrenciden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış 3 öğrenci de tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Dün mahkemeye sevk edilen 3 öğrenciden 2’si tutuklanmıştı.
Bugün tutuklanan arkadaşları için Güney Kampüs önünde açıklama yapmak isteyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine müdahale edildi.
Boğaziçi Dayanışması sosyal medya hesabı 6 öğrencinin gözaltına alındığını duyurdu.
Anarşist Gençlik Twitter hesabı gözaltına alınan öğrencilerin “Atakan Polat, Mısra Sapan, Rıdvan Gezegen, İlyas Seyrek, Nisa Durdu ve Meltem Çuhadar” olduğunu açıkladı.
Öğrencilerin ekip aracı içerisinde darp edildiği belirtildi.
Naci İnci şikayette bulunmuş!
İnci, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili 14 üniversite öğrencisi hakkında tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından ihbarda bulundu.
Dilekçede, öğrencilerin, üniversite yönetiminin onur, şeref ve saygınlığını ihlal ettiğini savunan İnci, "Kayyuma geçit yok", "Kayyuma nakka" pankartlarını belirtilen suçlara delil olarak gösterdi.
Şikayet dilekçesinde, İnci'nin makam aracının önünün kesildiği ve kendisine hakaret edildiği iddia edilirken savcılığa, öğrencileri bu suçlardan cezalandırmak için kamu davası açılması talep edildi.