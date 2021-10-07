Tutuklamaların protesto edileceği Boğaziçi Üniversitesi'nde 6 öğrenci gözaltına alındı

Naci İnci şikayette bulunmuş!

İnci, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili 14 üniversite öğrencisi hakkında tehdit, hakaret, mala zarar verme, görevi yaptırmamak için direnme, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçlarından ihbarda bulundu.

Dilekçede, öğrencilerin, üniversite yönetiminin onur, şeref ve saygınlığını ihlal ettiğini savunan İnci, "Kayyuma geçit yok", "Kayyuma nakka" pankartlarını belirtilen suçlara delil olarak gösterdi.

Şikayet dilekçesinde, İnci'nin makam aracının önünün kesildiği ve kendisine hakaret edildiği iddia edilirken savcılığa, öğrencileri bu suçlardan cezalandırmak için kamu davası açılması talep edildi.