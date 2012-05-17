Tutuklama kararlarında deliller açıkça gösterilecek!

- Hülya Karabağlı

ANKARA

AKP, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), yeterli gerekçe göstermeden yapılan tutuklamalara, tutuklamanın devamına ve tahliye isteminin reddine ilişkin kararlara AİHM ayarı getiriyor. Ağır eleştirilerin yolunu kesmek için hazırlanan yasa teklifine göre, tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu husustaki bir tahliye isteminin reddine ilişkin kararlarda, kuvvetli suç şüphesini, tutuklama nedenlerinin varlığını, tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu gösteren deliller, somut olgularla gerekçelendirilerek açıkça gösterilecek.

Teklif, duruşmaları protesto eden Balyoz davası avukatlarını da yakından ilgilendiriyor. Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasının avukatın da hazır bulunduğu duruşmada açıklanmış olması veya bu mütaalanın avukata yazılı olarak tebliğ edilmesi durumlarında, avukatların yokluğunda da hakimin karar verebileceği öngörülüyor.

AKP Elazığ Milletvekili Şuay Alpay, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu.

Ceza Muhakemeleri Kanununun (CMK) 101. maddesindeki değişiklik yapan teklif gerekçesinde, AİHM kararlarında tutuklamaya, tutuklamanın devamına veya bu konudaki tahliye istemlerinin reddine ilişkin kararların yeterli gerekçe gösterilmeden verilmesinin eleştiri konusu yapıldığı anımsatıldı. Gerekçede, hakim veya mahkemenin karar verirken kuvvetli suç şüphesinin varlığını. tutuklama nedenlerinin varlığını ve tutuklama tedbirinin ölçülü olduğunu somut olgularla gerekçelendirmek zorunda kalacağı ifade edildi.

Teklif, adli kontrol tedbirlerinin uygulanabilmesi bakımından öngörülen 3 yıllık üst sınırı da 5 yıla çıkarıyor. Böylece 5 yıl ve daha az hapis cezası gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen sor8uşturmalarda, şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol altına alınmasına karar verilebilecek.

Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasının avukatın da hazır bulunduğu duruşmada açıklanmış olması veya bu mütaalanın avukata yazılı olarak tebliğ edilmesi durumlarında, avukatların yokluğunda da hakimin karar verebilmesi da öngörülüyor.

Teklif ayrıca seçim yasaklarını ihlal edenlere verilen hapis cezalarının adli hapis cezasına dönüştürülmesini de hükme bağlıyor.