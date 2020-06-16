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Koronavirüs

Tutuklama kararı çıkınca mahkemeden kaçan zanlının Koronavirüs testi pozitif çıktı

16 Haziran 2020 15:43

Karabük'te çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı çıktıktan sonra adliyeden kaçan ve yakalanan şüphelide Koronavirüs tespit edilmesi üzerine ailesi, cinsel istismarda bulunduğu kişi savcı, hâkim, kâtipler ve polisler karantinaya alındı. 

Olay geçen pazar günü meydana geldi. Cinsel istismar suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen E.Y. (17) savcılık ifadesinin ardından tutuklama kararı ile mahkemeye sevk edilmiş ve tutuklama kararı çıktıktan sonra adliyeden kaçtı. 

Yakalandıktan sonra tekrar adliyeye getirilen E.Y.'nin tamamlanan işlemlerin ardından cezaevine teslim edilmeden önce polis ekipleri tarafından sağlık kontrolü ve Covid-19 testi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada test örnekleri alındıktan sonra E.Y., Karabük Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. 

E.Y. ile temasta bulunan adliyede görevli hâkim, savcı, kâtipler ve polisler evlerinde karantinaya alındı. 

 

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