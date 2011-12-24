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Tuttuk, bıraktık, arıyoruz

Kemer’de bir gencin ölmesi üzerine 11 ay tutulan, adli Tıp raporu gelince serbest bırakılan 3 Rus'a dava açıldı.

24 Aralık 2011 02:00


T24- Kemer’e tatile gelen 3 Rus, ‘tacizci’ dedikleri bir gencin ölmesi üzerine 11 ay Antalya’da şüpheli olarak tutulmuştu. Adli Tıp raporu gelince Temmuz’da ülkelerine dönebilen turistlere dava açıldı.


Marangoz kalfası İsa Naz, 17 Ağustos’ta deniz kıyısında ölü bulunmuştu.


Hürriyet'in haberine göre, Antalya’nın Kemer ilçesinde birlikte yüzdükleri ve kendilerini taciz ettiğini öne sürdükleri İsa Naz (27) ertesi gün ölü bulununca, 11 ay kentte zorunlu ikamete tabi tutulan 3 Rus turist hakkında dava açıldı. Kemer Cumhuriyet Savcılığı, ülkelerine dönen Rus Maria Sautova (27), eşi Daniel Sautov (25) ile tatilde tanıştıkları Irina Drobysheva’nın (23) “Taksirle ölüme neden olmak” suçundan 3’er yıldan 6’şar yıla kadar hapislerini istedi.


Boğulma sonucu öldü


Marangoz kalfası İsa Naz, 17 Ağustos’ta deniz kıyısında ölü bulundu. Bunun üzerine bir gece önce birlikte denize girerken görüldüğü Maria Sautova eşi Daniel ile Irina Drobysheva gözaltına alındı. Turistler olay günü güneşin doğuşunu izlemek için sahile geldiklerini belirterek, “Yanımıza gelip bira istedi. Sonra çırılçıplak suya girdi. Otele dönüp adamın bize tacizde bulunduğunu anlattık. Ertesi gün o adamın öldüğünü öğrendik” dediler.


Mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan turistlere, Adli Tıp Kurumu’ndan “Ölüm boğulma sonucu” raporu gelince takipsizlik kararı verildi ve savcılık, turistlerin çıkış yasağını kaldırdı. 3 Rus ülkelerine döndü.


Anne karara itiraz etti


Gencin annesi Fadime Naz takipsizlik kararına itiraz edince, Kemer Cumhuriyet Savcılığı dava açtı. Fadime Naz oğlunun iyi yüzme bildiğini, boğularak öldüğüne inanmadığını belirterek, şu iddialarda bulundu: “Başında kanama oluşmuş, çenesinde yara vardı. Vücudundaki ağır darp izleri de gözönünde bulundurulduğunda, oğlumun şüpheliler tarafından suyun altına itildiği açıktır. Şüphelilerde oğluma ait DNA örnekleri bulunup bulunmadığı araştırılmamıştır.”


Turistlerin avukatı, “Ölen kişinin müvekkillerimin yanına gelmeden önce kavga etmediğini kim bilebilir?” dedi. Dava önümüzdeki günlerde Kemer Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

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