Tuttuğunu sıkabilen hissedebilen robot el

İsveçli bilim insanları hissedebilen ilk robot eli geliştirdi.



Avrupa Komisyonu fonuyla yürütülen çalışmalar sonucu yaratılan yapay el, dört elektrikli motordan ve 40 baskı sensöründen oluşuyor. Elektrikli motorlar, parmakları oynatmaya yarıyor. Küçük elektronik sensörlerse koldaki sinirlerini uçlarına bağlanarak çalışıyor. Bu sinirleri uyaran sensörler beyinin ilgili bölümünü harekete geçiriyor. Bu sayede hastalar ellerinde tuttukları nesneleri hissedebilecek. ‘Smarthand’ (Akıllı el) adı verilen bu yeni buluş kanser nedeniyle elini kaybeden 22 yaşındaki Robin af Ekenstam’a bağlandı.



Ekenstam yeni eli için, “Yıllardır kullanmadığım kasları kullanabiliyorum. Hareketi kontrol edebilmek çok güzel. Bu uzun süredir hissetmediğim bir şeydi. Bir şeyi sıkıca tuttuğumda artık onu parmaklarımın arasında hissedebiliyorum. Bu harika bir duygu” yorumunu yapıyor. 22 yaşındaki Robin af Ekensta, robot eli sayesinde plastik bir bardağı düşürmeden eliyle kavradı ve kendine bir içecek hazırladı. Malmö Üniversitesi Hastanesi’nden cerrah Prof. Dr Goran Lundborg, yapay el ile tıpta çok büyük ilerleme kaydettiklerini belirtiyor. Lundborg elin çalışma sistemini “Eğer doğru noktalara baskı uygularsanız, beynin de doğru noktaları harekete geçer. Başka bir deyişle, eğer yapay elin işaret parmağına baskı uygularsanız, beyninizdeki işaret parmağı bölümü harekete geçiyor” diye açıklıyor.