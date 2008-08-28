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Sağlık

Tütsü dumanı kanser riskini artırıyor

Uzun süre tütsü dumanına maruz kalmanın kansere yakalanma riskini artırdığı bildirildi.

28 Ağustos 2008 03:00

Uzun süre tütsü dumanına maruz kalmanın kansere yakalanma riskini artırdığı bildirildi.

ABD'nin Minnesota Üniversitesi Kanser Araştırmaları Merkezi ve Danimarka'nın Statens Serum Enstitüsü’nün ortak araştırması, 40 yılı aşkın süredir her gün tütsü yakanların bazı kanser türlerine yakalanma riskinin diğerlerine göre yüzde 70 oranında arttığını ortaya koydu.

Çin'de 61 bin kişinin 2005'e kadar evinde ne kadar sıklıkla tütsü yaktığını araştıran bilim adamları, tütsünün yaydığı dumanla dil, sinüs ve ağız gibi bazı kanser türlerine yakalanma riski arasında bağ olduğunu belirledi.

Araştırmaya imza atanlardan Koh Woon-Puay, "Tütsü dumanına uzun vadede kronik olarak maruz kalmaktan bahsediyoruz. İnsanlara tütsü yakmayı bıraksınlar demiyoruz, dumana maruz kalma süresinin azaltılmasını öneriyoruz" dedi.

(AA)

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