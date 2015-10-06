Tutankamon'un mezarında iki gizli oda keşfedildi

Mısır Eski Eserler Bakanı Mamdouh Eldamaty, İngiliz arkeolog Nicholas Reeves’le birlikte yürüttüğü incelemeler sonucunda, Tutankamon’un mezarının hem kuzey hem de batı duvarının arkasında gizli odalar keşfedildiğini açıkladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Eldamaty, kuzey ve batı duvarlarında, 1922’de Tutankamon’un mezarının giriş kapısında bulunanlara benzer çizikler ve izler olduğunu söyledi. Eldamaty Ahram Online’a yaptığı açıklamada “Bu Tutankamon’un mezarının batı ve kuzey duvarlarının arkasında iki gizli mezar odası olabileceğini gösteriyor” dedi.

Reeves geçtiğimiz aylarda, Kraliçe Nefertiti’nin yıllardır bulunamayan mezarının Tutankamon’un mezarının içinde gizli olduğu teorisini ortaya atmıştı. İncelemeler Reeves’in haklı olabileceğini gösteriyor. Reeves, incelemelere göre mezarın tavanının kuzey ve batı duvarlarının gerisine doğru uzandığını söyledi. Reeves gizli mezar odaları hakkındaki teorisinin doğru olduğundan artık neredeyse emin.

Reeves Ahram Online’a yaptığı açıklamada “Duvarların ilk incelemesinden sonra, radar cihazının gelebileceğine dair izin çıkmadan yapabileceğimiz bir şey yok. Radarla bu bulguları doğrulayabiliriz” dedi.

Eldamaty, Tutankamon’un mezarının keşfedildiği gün olan 4 Kasım’da iki duvarın radar taraması sonuçlarının açıklanacağına söz verdi.

Reeves, Tutankamon’un mezarının kuzey duvarındaki resminde, Tutankamun’un kraliçe Nefertiti için bir ölüm ritüeli gerçekleştirirken betimlendiğini düşünüyor. Uzmanlar arasındaki yaygın görüş ise, duvar resminde Kral Ay’ın, Tutankamun için aynı ritüeli gerçekleştirdiği şeklinde. Ay ve Tutankamun’un mezarlarındaki duvar resimlerinin incelemesi, Reeves’in teorisini sınayacak.

Ağustos ayında Reeves, Tutankamon’un mezarının resimli batı ve kuzey duvarlarının arkasında gizli koridorlar olduğunu ileri sürdüğü bir makale yayınlamıştı. Reeves’e göre bu gizli koridorlar iki odaya açılıyordu, ve bu odalardan birinde Kraliçe Nefertiti’nin kalıntıları bulunuyordu. Nefertiti, Tutankamon’un babası olan monoteist Mısır Kralı Akhenaten’in karısıydı.

Tutankamon’un mezarının basamaklarında duran Reeves Ahram Online’a radar sonuçlarını beklemeleri gerekmesine rağmen, kendi kullandığı fotoğraflarda belli olmayan başka özelliklere de bakma şansı bulduğunu belirtti.

Bahsedilen fotoğraflar Tutankamon’un mezarının bir kopyasını çıkarabilmek için sanat kuruluşu Factume tarafından çekilmişti. Yerinde yapılan incelemelerde ise duvarın arkasına uzanan tavan, iki kap girişinin izleri ve kraliyet mühürleri gibi yeni keşifler yapıldı.

Reeves “Çok yakında Tutankamon’un mezarının içinde çok önemli bir keşif yapılacağından eminim” diyor Reeves.

Eldamaty ise mezarda iki gizli odanın bulunmasının çok olası olduğunu söylerken, Nefertiti’nin kalıntılarının burada olabileceği konusunda Reeves’e katılmıyor. Eldamaty Nefertiti’nin, Akhenaten’in krallığının başkenti olan Tel Al-Amaran’da gömülü olduğuna inanıyor.

Eldamaty “Bu araştırma konusunda çok hevesliyim ve bu iki tartışmalı duvarın arkasında birşey keşfedileceğinden eminim” diyor.