Tutankamon'un hançeri göktaşından mı yapıldı?

Antik Mısır'ın genç yaşta ölen firavunu Tutankamon'un mumyası yanında bulunan hançerin bir göktaşından alınan demirle yapıldığı ortaya çıktı.

İngiliz arkeolog Howard Carter 1925'te mumyanın sargı bezleri arasında iki hançer bulmuştu.

Bunlardan birinin yapıldığı demir, paslanmamış olması ve o dönemde Mısır'da bu tarz metal işçiliğine ender rastlanması nedeniyle bilim insanlarını şaşırtmıştı.

İtalyan ve Mısırlı araştırmacılar, hançere zarar vermemek için demire tam anlamıyla nüfüz etmeyen bir röntgen tekniğiyle metalin kimyasal yapısını incelediler.

Göktaşları ve gezegen bilimleri ile ilgili bilimsel bir dergi için araştırma sonuçlarını kaleme alan Daniela Comelli, içinde bulunan yüksek nikel oranının, hançerin göktaşı demirinden yapıldığını açıkça ortaya koyduğunu söyledi.

Araştırmacılar, demirdeki nikel ve kobalt oranlarının hançerin 'bu dünyadan olmadığını' gösterdiğini belirttiler.

Araştırmacılara göre eski Mısırlılar, süs eşyaları ve törenlerde kullanılan eşyaların üretiminde göktaşı demiri kulanmaya büyük önem verirlerdi.

Hançerin demiri de, Mısır'ın Kızıldeniz kıyısına düştüğü bilinen göktaşlarının kimyasal yapısıyla karşılaştırıldı ve içinde İskenderiye'nin 240 kilometre batısına düşen bir göktaşındakiyle çok benzer oranlarda nikel ve kobalt bulundu.

3300 yıldan fazla önce mumyalanan Tutankamon'un hançerinin süslü bir altın sapı ve bir tarafında çiçek desenleri, tüyler resmedilmiş olan altından bir kını bulunuyor.

Tutankamon kimdi?

Çocuk kral diye de anılan Tutankamon, Antik Mısır'ın 18. hanedanındandı.

Howard Carter'ın 1922'de bulduğu mezarının hiç bozulmamış olmasıyla dikkat çekmişti.

Öldüğünde yaklaşık 17 yaşında olan Tutankamon'un gerçek ölüm nedeni hâlâ bir sır.

Öldürülmüş veya av sırasında aldığı bir yaradan ölmüş olabileceği düşünülüyor.