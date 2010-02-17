Tutanhamun'un ölümü aydınlandı

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Tutanhamun’un mumyasıyla 15 akrabasının mumyaları üzerinde yapılan ve iki yıl süren DNA analiziyle bilgisayarlı tomografi görüntülerinin sonuçları, ‘The Journal of the American Medical Association’ dergisinin son sayısında yayımlanacak. Araştırmada, Tutanhamun’un soy ağacı da açıklanacak.Çalışmada, Tutanhamun’un babasının büyük ihtimalle firavun Akhenaten, annesinin de Akhenaten’in kimliği belirlenemeyen kız kardeşi olduğu belirtiliyor. 10 yaşındayken, M.Ö. 1333’te tahta çıkan ve ülkeyi dokuz yıl yönetebilen Tutanhamun’un mezarı, içindeki muhteşem hazineyle 1922’te bulunmuştu. Uzun zamandır, çocuk firavun Tutanhamun’un neden bu kadar erken öldüğüne dair spekülasyonlar yapılıyordu. Analizler, doğuştan gelen hastalıklardan mustarip olan firavunun, kırık bacağının yol açtığı komplikasyonlarla birlikte ciddi düzeydeki beyin sıtmasının kurbanı olduğunu ortaya koydu. Makaleye göre firavun genç olmasına rağmen dayanıksızdı ve bastonla yürüyebiliyordu.