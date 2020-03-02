Tutanakların konulduğu zarflar mumla mühürlenip, 10 yıl saklanacak

T24 Ankara

TBMM, İdlib’te 34 askerin şehit düştüğü saldırı ve sonrasında Suriye rejimine karşı yürütülen harekatı yarın yapılacak kapalı oturumda görüşecek. Oturumun tutanakları mumla mühürlenen zarfta konularak arşive konulacak ve 10 yıl boyunca saklanacak.

İdlib’teki saldırının ardından CHP, Meclis’in olağanüstü toplanması için önerge vermişti. Buna karşılık Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM’nin salı günü, olağan çalışma kapsamında kapalı oturumda konuyu görüşmesini, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Meclis’i bilgilendirmesini yazılı olarak önermişti. AKP Grup Başkanı Naci Bostancı da kapalı oturum için önerge verileceğini açıklamıştı.

Bakanlar konuşacak

TBMM’de yarın yapılacak kapalı oturumda Akar’ın dışında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da konuşması bekleniyor. Kapalı oturumda Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar bulunamıyor ancak önergeyle gündem dışı söz alabilecekleri belirtiliyor. AKP’nin yarın, oturumdan önce bu konuda yeniden önerge vereceği kaydediliyor.

Akar ve Çavuşoğlu’nun dışında, Meclis’te grubu bulunan partilerin temsilcilerinin de kapalı oturumda söz alma ve konuşma hakları bulunuyor. Tüm konuşmalar tamamlandıktan sonra kapalı oturum, Meclis Başkanı tarafından sonlandırılacak ve ikinci bir gündem başlığı yoksa Meclis Salı günkü çalışmasını tamamlayacak.

Açıklamak yasak

TBMM İçtüzüğü’ne göre, kapalı oturumların içeriğinin açıklanması, yayınlanması yasak. Milletvekillerinin de kapalı oturumlarda konuşulanları açıklaması içtüzükle yasaklanmış durumda. İçtüzüğe göre, kapalı oturumun tamamlanmasının ardından tutanaklar zarfa konuluyor. Mumla kapatılan zarf, arşive konuluyor. Bu zarfın 10 yıl boyunca açılması yasak. 10 yıldan önce tutanakların açıklanabilmesi ise ancak Genel Kurul kararıyla mümkün olabiliyor.

Kapalı oturum sürerken, basın koridoru boşaltılacak, stenograflar dahil Genel Kurul’a kimse yaklaştırılmayacak. Tutanakları olağan şartlarda katip üyeler tutuyor ancak karar alınarak yeminli stenograflar da salona çağrılabiliyor.