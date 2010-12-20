-TUS'TA ''HATALI SORU'' İDDİASI ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Türk Sağlık-Sen, 12 Aralıkta yapılan Tıpta Uzmanlık Sınavı'nda (TUS) 10 sorunun hatalı olduğu gerekçesiyle Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) başvurdu. Türk Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, sınavda yaklaşık 10 sorunun hatalı olduğunun sınava katılan hekimler tarafından sendikaya iletildiği belirtildi. Bu soruların yeniden değerlendirilerek, hata olanların iptal edilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, hekimler için bu sınavın çok önemli olduğu vurgulanarak, adayların mağdur edilmemesi istendi.