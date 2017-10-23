TUSKON davasının ilk duruşması bitti

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)ARALARINDA firari sanıklar Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ile Kadir Topbaş\'ın tutuklu yargılanan damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve işadamı Faruk Güllü\'nün de bulunduğu 31\'i tutuklu 86 sanıklı TUSKON davası başladı.

Sorgusu yapılan tutuklu sanık Ramazan Alpay, örgüt üyesi iddialarını rededderek, TUSKON\'un 2014 yılında yapılan 5. Olağan Genel Kurulu\'nda sadece sandalye taşıdığını, seçim sandıklarını kurduğunu, organizasyonunda görev almadığını söyledi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda yapılan duruşmaya 31 tutuklu sanığın tamamı ile 50 tutuksuz sanık ve avukatları katıldı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı duruşma sanıkların kimlik tespiti ile başladı. Ardından iddianame okundu.

İddianamenin tamamlanması ile tutuklu sanık Ramazan Alpay\'ın sorgusuna geçildi. 18 Ağustos 2016 tarihinde gözaltına alındığını, 14 aydır tutuklu olduğunu söyleyen Ramazan Alpay, \"Ben TUSKON\'da SSK\'lı olarak çalışan biriyim. Sadece fuar işlerine bakıyordum. 2011 yılında kendim başvurarak TUSKON\'da part time işe başladım. Sonra tam kadrolu çalışmaya başladım. 2016 yılının Şubat ayında maaşlar ödenmemeye başlayınca istifa ettim. İş de beni artık tatmin etmiyordu\" dedi.

Sorgusunda bir kardeşinin havacı, bir kardeşinin savcı, bir kardeşinin de devlet kurumunda çalıştığını, savcı olan kardeşinin geçtiğimiz aylarda ihraç edildiğini söyleyen Alpay, \"Ben kesinlikle ByLock kullanmadım. O telefonu (ByLock tespit edilen telefon) aylar sonra satın aldığıma ilişkin faturayı avukatım sunacaktır\" dedi.

İDDİALARI REDDETTİ

İngilizce yayın yaptığı için Today\'s Zaman gazetesi\'ne aboneliği bulunduğunu, gazetenin kapatılması ile aboneliğinin sona erdiğini söyleyen Alpay, \"Himmet, kurban, burs talep eden olmadı, kimseye de bu adlar altında bir şey vermedim. Örgütle bağlantım yok. Örgüt üyesi değilim. Maaşım Bank Asya\'ya yattığı için orada hesabım vardı. Ayrıca evlendiğimde başka bankadan çektiğim krediyi, kredi kartım nedeniyle bloke edilmesin diye Bank Asya\'ya yatırdım\" dedi.

15 Temmuz darbe gecesi eşi ile birlikte memleketi olan Afyonkarahisar\'a gitmek için Otogar\'a gittiğini, darbe girişimini televizyondan öğrendiğini, darbe girişimi nedeni ile seferler durduğu için diğer güne kadar otogarda kaldığını söyleyen Ramazan Alpay, TUSKON\'un 1 Mart 2014 tarihinde yapılan 5. Olağan Genel Kurulu ile ilişkili olarak şunları söyledi:

Salonda sandalye ve seçim sandıklarının yerleştirilmesinde işçi olarak görev yaptım. Sandalye taşıdım yani. Seçim sandıklarını yerleştirdim, seçim sandığında görev yapmadım. Alkışları dışarıdan duydum. Organizasyonda görev almadım.

Duruşma yarın sabah Doğan Geco\'nun sorgusu ile başlayacak.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TUSKON\'a yönelik yapılan FETÖ soruşturması sonucu hazırlanan iddianamede, firari şüpheliler Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Başkanı Rızanur Meral, TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Türkiye Cumhuriyet hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"Silahlı terör örgütü yöneticiliği\" ve \"Özel belgede sahtecilik\" suçlarından 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis 25 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

İstifa eden İBB Başkanı Kadir Topbaş\'ın damadı işadamı Ömer Faruk Kavurmacı, Mehmet Fatih Baltacı, Mustafa Şevki Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz ile işadamı Faruk Güllü\'nün de aralarında bulunduğu 83 işadamı hakkında ise \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şüphelilerden Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari hakkında ayrıca \"Özel belgede sahtecilik\" suçundan 1\'er yıldan 3\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.



