Tusk: Trump AB'nin geleceğini tehdit ediyor

Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerine yazdığı mektupta Çin, Rusya'nın Ukrayna'daki agresif tutumu, Ortadoğu ve Afrika'daki terör ve savaş gibi dış tehditlerin yanı sıra ‘'Amerikan yönetiminin endişe verici ifadelerinin AB'nin geleceğini öngörülemez hale getirdiğini'' belirtti.

ABD Başkanı Trump, İngiltere'nin Brexit kararını övmüş ve Birliğin dağılması tehlikesine karşı da kayıtsız olduğunu belirtmişti.

Donald Tusk, Trump'ın söz konusu ifadelerine atıfta bulunduğu mektupta "Washington'daki yeni yönetimin ABD dış politikasını sorguladığını ve bu değişimin AB'yi zor durumda bıraktığını" yazdı. Tusk, AB liderlerine yan yana güçlü olduklarını da hatırlatarak "Ancak birlikte olursak tam bağımsız olabiliriz" ifadelerini kullandı.

Dijsselbloem: AB yeni ticari ortaklıklar kurmalı

Euro Grubu Başkanı Jeroen Dijsselbloem, ABD'nin "korumacı" bir politika benimsemesi halinde AB'nin yeni ticari ortaklıklar kurması gerektiğini söyledi. Hollanda kanalı RTL'e konuşan Dijsselbloem, "Böyle bir şeyin olup olmayacağını henüz bilmiyoruz. Ancak Avrupa arkasına yaslanıp öylece ABD'de ne olacağını beklememeli. Kendi başına ilerlemeli, bu ticaret için de geçerli" fadelerini kullandı.

Euro Grubu Başkanı , ABD Birlik için önemli bir ticari ortak olarak kalsa da AB'nin Asya, Latin Amerika ve Afrika'da yürütülen ticari anlaşma görüşmelerini nihayete erdirmesinin de elzem olduğunu söyledi. Dijsselbloem, Çin ile ekonomik ve siyasi işbirliğinin de oldukça önemli olduğunu vurguladı.

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DW/Reuters/dpa/SÖ/HS