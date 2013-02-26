TÜSİAD'dan İmralı sürecine destek: Nişanlar yapılmış, sıra düğünde

Muharrem Yılmaz'ın başkanlığındaki yeni TÜSİAD Yönetim Kurulu'na giren Tarkan Kadooğlu, İmralı sürecini düğüne benzetti. Kadooğlu, ''Nişanlar yapılmış, sıra düğünde'' dedi.

TÜSİAD Yönetim Kurulu'na giren Cizreli işadamı Kadooğlu, yeni TÜSİAD yönetiminin çalışma programının anlatıldığı basın toplantısında, soru üzerine İmralı süreciyle ilgili olarak şunları söyledi:



''Bu barış sürecini düğüne benzetiyoruz. Nişanlar yapılmış, sıra düğüne geldi. Düğünde biliyorsunuz takılar takılır. Biz de takılarımızı takmaya, işadamları olarak bölgeye yatırım yapmaya hazırız.''

Tarkan Kadooğlu kimdir?

TÜSİAD'ın yedek üye listesinden asil üye adaylığına çıkan Cizreli Tarkan Kadooğlu, yönetim kuruluna giren ilk Kürt işadamı oldu.

Anadolu'da güçlenen akaryakıt şirketi Kadoil Yönetim Kurulu Başkanı Kadooğlu, aynı zamanda Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri (DOGÜNSİFED) Başkanı.

Aslen Cizreli olan Tarkan Kadooğlu, 1974 doğumlu. 1989 - 1995 yılları arasında aile şirketi olan Kadooğlu Group'un çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra yönetim kurulu başkanı oldu.

Doğu ve Güneydoğu Sanayici ve İş Adamları Dernekleri (DOGÜNSİFED) Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Kadooğlu, aynı zamanda TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı.