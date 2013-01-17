TÜSİAD'ın yeni başkanı Muharrem Yılmaz'dan ilk konuşma

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD), 43. Olağan Genel Kurulu, bugün yapıldı. İki dönem başkanlık yapan Ümit Boyner bugün görevi yeni Başkan Muharrem Yılmaz'a devretti. Sütaş Yönetim Kurulu Başkanı olan Yılmaz , yapılan seçimin ardından yaptığı konuşmada, anayasa çalışmalarına ve Suriye'de yaşanan olaylara da değindi. Yeni anayasa çalışmalarının tamamlanmasını ümit ettiklerini belirten Yılmaz "İlk olarak; bu yıl Meclis’teki Uzlaşma Komisyonu’nun yeni Anayasa çalışmasını tamamlamasını ümit ediyoruz. Bu çalışmaların sonucunda, bireyi merkeze alan, hak ve özgürlük alanlarını kısıtlamayan, erkler arası dengeyi gözeten, yargı tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlayan bir temel yasaya sahip olmak en büyük beklentimizdir." ifadesini kullandı.

43. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan başkanlık seçiminin ardından Boyner'den koltuğu devralan TÜSİAD'ın yeni başkanı Muharrem Yılmaz, başkan seçildikten sonra, kendisine başkanlık görevini devreden TÜSİAD üyelerine yaptığı konuşmasına teşekkür ederek başladı. "Beni ve arkadaşlarımı bu onurlu göreve lâyık gördüğünüz için hepinize teşekkür ederim" diyerek konuşmasına başlayan Yılmaz, "Bugüne kadar; dışa açık, rekabetçi piyasa ekonomisini savunageldik. Böyle bir ekonomik sistemin de, ancak bireysel özgürlükler, girişim özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve düzgün işleyen bir yargı sistemi ile gerçekleştirilebileceğini ve sürdürülebileceğini anlatmaya çalıştık. Sayın Boyner, Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde bu ilkeler doğrultusundaki kararlı duruşuyla toplumumuzun hafızasına yerleşti. Benim de üyesi olduğum Yönetim Kurulumuz döneminde gösterdiği liderlik ve yüksek performansıyla bizlere örnek oldu, keyifle anacağımız ve gurur duyacağımız bir çalışma dönemini bizlere sağladı. Ümit Hanım’a teşekkürü bir borç biliyoruz. Sağ olun, hep yakınımızda olun, Sevgili Başkanım." ifadesini kullandı.

Demokrasimizin derinleşmesi için uğraştık

Konuşmasına TÜSİAD'ın demokrasi için mücadele ettiğini ve 2010'lae Türkiye'sinin farklı olduğunu belirten Yılmaz "1980’li yıllarda piyasa odaklı dışa açık bir ekonominin kurum ve kurallarıyla işlerlik kazanması mücadelesine katkıda bulunduk. Soğuk Savaş’ın bitmesinin ardından yeni dönemin ruhuna uygun olacak şekilde demokrasimizin derinleşmesi için uğraştık. 2000’li yıllarda demokrasi mücadelesinin ve çağdaş normlara ulaşmanın bir yolu olarak AB üyelik sürecine destek verdik. 2010’ların Türkiye’si de, dünyası da geçmişten çok farklı. Ülkemizin ekonomik ilişkileri ve dış politikasındaki oyun alanları çok çeşitlendi. Türkiye’nin son on yıldaki ekonomik ve diplomatik performansı, dünya koşullarının da etkisiyle ülkemizi yeni uluslararası sistemin önde gelen aktörleri arasına kattı." dedi.

Ümidimiz yeni anayasanın tamamlanması

Hükümetin yaptığı yeni anayasa çalışmasına da değinen Yılmaz, yeni anayasa çalışmlarının tamamlanmasını ümit ettiklerini dile getirdiği. Konuşmasının son bölümlerine doğru anayasa çalışmalarına ve Suriye'de yaşanan olaylara değinen Yılmaz son olarak şunları dile getirdi: "İlk olarak; bu yıl Meclis’teki Uzlaşma Komisyonu’nun yeni Anayasa çalışmasını tamamlamasını ümit ediyoruz. Bu çalışmaların sonucunda, bireyi merkeze alan, hak ve özgürlük alanlarını kısıtlamayan, erkler arası dengeyi gözeten, yargı tarafsızlığını ve bağımsızlığını sağlayan bir temel yasaya sahip olmak en büyük beklentimizdir. TÜSİAD olarak bu sürece, elimizden gelen bütün katkıyı yapmaya devam edeceğiz. Yeni Anayasa, Türkiye’nin kronikleşmiş sorunlarının çözümü için de önemli bir adım atılmasını sağlayacaktır. Son bir ayın gelişmeleri kamuoyumuzun toplumsal barışa ulaşmak için meşru tüm yöntemlerin denenmesini desteklediğini göstermektedir. Bu bağlamda, gerek terörün bitirilmesi, gerekse Kürt meselesinin çözüme ulaştırılması yolundaki tüm çabalara destek veriyoruz. Diğer yandan, dış politika açısından, dünyada yaşanan derin güç kayması, ülkemizi de güçlü bir şekilde etkilemektedir. Çin ve Hindistan baş döndürücü gelişme hızlarıyla geleceğin önde gelen ülkeleri olmaya adaydır. Rusya, petrol ve doğalgaz geliriyle elde ettiği gücünü, dünya siyasi arenasına yansıtma gayretine devam edecektir. İran nükleer enerji programıyla bölgemizdeki ağırlığını artırmayı hedeflerken, Irak’ta istikrarsızlık ihtimali artmaktadır.

TÜSİAD'ın 43. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimin ardından başkan seçilen Muharrem Yılmaz'ın yardımcıları belli oldu. Yeni TÜSİAD yönetimi şöyle:

Muharrem YILMAZ, Yönetim Kurulu Başkanı

Haluk DİNÇER, Başkan Yardımcısı

Parlamento İşleri ve Siyasi Reformlar Komisyonu Başkanı

Tayfun BAYAZIT, Başkan Yardımcısı

Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu Başkanı

Memduh BOYDAK, Başkan Yardımcısı

Sosyal Politikalar Komisyonu Başkanı

Cansen BAŞARAN SYMES, Üye, Sayman

Şirket İşleri Komisyonu Başkanı

Cenk ÇİMEN, Üye

Sanayi ve Tarım Politikaları Komisyonu Başkanı

Sedat Şükrü ÜNLÜTÜRK, Üye

Sektörel Politikalar ve Sektörel Kuruluşlar ile İlişkiler Komisyonu Başkanı

Simone KASLOWSKI, Üye

Avrupa Birliği İşleri Komisyonu Başkanı

Esin GÜRAL ARGAT, Üye

Bilgi Toplumu, Bilgi-İletişim Teknolojileri ve İnovasyon Komisyonu Başkanı

Tarkan KADOOĞLU, Üye

Bölgesel Kalkınma Politikaları ve İş Dünyası Kuruluşları ile İlişkiler Komisyonu Başkanı

Osman F. BOYNER, Üye

Küresel Ekonomik İlişkiler Komisyonu Başkanı

Volkan VURAL, Üye

Uluslararası Siyaset ve Yurtdışı Tanıtım Komisyonu Başkanı

Zafer Ali YAVAN, Üye

Genel Sekreter

TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri (2013-2014 Dönemi

Hasan AKÇAKAYALIOĞLU

Metin AKMAN

Ahmet ASLAN

Bahadır BALKIR

Erol BİLECİK

Mustafa ÇAMLICA

Davut DOĞAN

Nur GER

Murat ÖZYEĞİN

Mustafa Emin SAY

Orhan TURAN

Ali İhsan YEŞİLOVA