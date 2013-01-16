TÜSİAD'da yeni yönetim kurulu adayları belli oldu

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi için aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Yılmaz, Genel Kurul’a sunulmak üzere aday Yönetim Kurulu asil ve yedek üye listesini oluşturdu.

TÜSİAD 43. Genel Kurul toplantısında, TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Yılmaz’ın hazırladığı yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek aday listesi şöyle:

2013 – 2014 TÜSİAD Yönetim Kurulu Asil Üye Adayları:

Cansen BAŞARAN SYMES

Tayfun BAYAZIT

Memduh BOYDAK

Osman F. BOYNER

Cenk ÇİMEN

Haluk DİNÇER

Esin GÜRAL ARGAT

Tarkan KADOOĞLU

Simone KASLOWSKİ

Sedat Şükrü ÜNLÜTÜRK

Volkan VURAL

Muharrem YILMAZ



2013 – 2014 TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları:

Hasan AKÇAKAYALIOĞLU

Metin AKMAN

Ahmet ASLAN

Bahadır BALKIR

Erol BİLECİK

Mustafa ÇAMLICA

Davut DOĞAN

Nur GER

Murat ÖZYEĞİN

Mustafa Erhan SAY

Orhan TURAN

Ali İhsan YEŞİLOVA