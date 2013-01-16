TÜSİAD'da yeni yönetim kurulu adayları belli oldu

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) yeni yönetim kurulu aday listesi belli oldu.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi için aday olan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Yılmaz, Genel Kurul’a sunulmak üzere aday Yönetim Kurulu asil ve yedek üye listesini oluşturdu.
TÜSİAD 43. Genel Kurul toplantısında, TÜSİAD Yönetim Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı üyelerinin seçimi gerçekleştirilecek.
TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muharrem Yılmaz’ın hazırladığı yeni Yönetim Kurulu asil ve yedek aday listesi şöyle:
2013 – 2014 TÜSİAD Yönetim Kurulu Asil Üye Adayları:
Cansen BAŞARAN SYMES
Tayfun BAYAZIT
Memduh BOYDAK
Osman F. BOYNER
Cenk ÇİMEN
Haluk DİNÇER
Esin GÜRAL ARGAT
Tarkan KADOOĞLU
Simone KASLOWSKİ
Sedat Şükrü ÜNLÜTÜRK
Volkan VURAL
Muharrem YILMAZ
2013 – 2014 TÜSİAD Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları:
Hasan AKÇAKAYALIOĞLU
Metin AKMAN
Ahmet ASLAN
Bahadır BALKIR
Erol BİLECİK
Mustafa ÇAMLICA
Davut DOĞAN
Nur GER
Murat ÖZYEĞİN
Mustafa Erhan SAY
Orhan TURAN
Ali İhsan YEŞİLOVA
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