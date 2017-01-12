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Ekonomi

TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik kimdir?

Bilecik, bugün 600 personele ve 8 binden fazla iş ortağına Index Grubu'nun sahibi

12 Ocak 2017 16:31

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilen Erol Bilecik, 1962 Antakya doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini yine Antakya'da tamamladı.

TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik

1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olarak Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında yer alıyor.1987'de Alman teknoloji şirketi Nixdorf Computer'de sistem analisti olarak çalışmaya başladı. 2 yıl sonra 3 arkadaşıyla birlikte Index Bilgisayar'ı kurdu.

Bilecik, bugün 600 personele ve 8 binden fazla iş ortağına Index Grubu'nun sahibi. Bilgisayar sektörünün en köklü toplum kuruluşlarından TÜBİSAD Başkanlığı ve İTÜ Mezunlar Konseyi Yönetim Kurulu Başkanlıkları yapan Bilecik, Türkiye Bilişim Vakfı (TBV), 1907 Fenerbahçe Derneği ve Girişimcilik Vakfı'nda (GİRVAK) Yönetim kurulu üyesi.

Index Grubu'nun CEO'su Erol Bilecik, Kasım ayında yaptığı açıklamada, “Her zaman demokrasiden yana olmalıyız. Türkiye'nin ilerlemesi için de bilişim çok önemli. Genç nüfusu yalnızca teknoloji kullanan değil üreten hale getirmeliyiz. Bunun için de liderliğe ve hıza ihtiyacımız var. Cesur kararlar alınmalı" demişti.

Yeni TÜSİAD Başkanı seçilen Bilecik teşekkür konuşmasında, Atatürk ve Cumhuriyet vurgusu yaptı:

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