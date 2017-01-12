TÜSİAD'ın yeni başkanı Erol Bilecik

TÜSİAD'ın 47. Genel Kurul Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Seçimli genel kurulda Erol Bilecik, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi

TÜSİAD'ın bugün yapılan 47. Genel Kurulu'nda yeni yönetim belli oldu. Yönetim kurulu başkanlığını bırakan Cansen Başaran Symes'in yerine Erol Bilecik seçildi. Seçime Erol Bilecik tek aday olarak girdi. Başkan Yardımcılıklarına da Ali Koç, Simone Kaslowski ve Murat Özyeğin’in atanmasına karar verdi.

Bilecik toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Küresel rekabette daha güçlü bir Türkiye” için, emeklediğimiz alanlarda koşmamız, koştuğumuz alanlarda hızlanmamız gerekiyor. Türkiye ancak bir demokrasi, hukuk ve en geniş özgürlüklere sahip, teknolojik, bilimsel ve sanatsal yaratıcılık toplumu olarak dünyada rekabet gücü yüksek bir ülke olabilir. Bu yönde azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Ben bu toprakların insani bereketine olan inancımı, kendi yaşadıklarımla besleyebilmiş bir kişiyim. Bunu kendi adıma çok büyük bir şans olarak görüyorum. Bu toprağın insanının, gücünü bilimden ve akıldan alan imkânlara, desteğe, eğitime ve özgüvene kavuştuğunda neler başarabildiğini çok ama çok iyi biliyorum. Emin olabilirsiniz ki, yeni dönemde arkadaşlarımla birlikte çok ama çok çalışacağız.”

Toplantı sonucu belirlenen 2017-2018 Dönemi TÜSİAD Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri, Yüksek İstişare Konseyi Başkanlık Divanı Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ve Haysiyet Divanı Asil ve Yedek Üyeleri isim listesi şöyle:

Erol BİLECİK, Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Y. KOÇ, Başkan Yardımcısı

PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler) Lideri

Simone KASLOWSKİ, Başkan Yardımcısı

Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Lideri

Murat ÖZYEĞİN, Başkan Yardımcısı / Sayman Üye

Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Lideri

Serra AKÇAOĞLU, Üye

Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masası Lideri

Erol Bilecik kimdir?

Halen TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Erol Bilecik, 1962 Antakya doğumlu. 1987'de İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Bilecik, Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendisleri arasında.